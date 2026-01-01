Totes Meer Reisen
Wellness am Salzsee
Kempinski Hotel Ishtar
ab CHF 142.– / pro Person
Totes Meer
Die Anlage besteht aus den Ishtar Villen und dem Haupthotel. Der Ishtar Villen-Teil besteht aus 117, das...
Mövenpick Resort & Spa Dead Sea
ab CHF 124.– / pro Person
Totes Meer
Zimmer und Suiten, die meisten in den zweistöckigen dorfähnlichen Bauten im lokalen Stil, verbunden durch den...
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