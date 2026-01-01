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Totes Meer, Jordanien

Totes Meer Reisen

Wellness am Salzsee

Das Tote Meer ist eine der beliebtesten Reisedestinationen in Jordanien. Besuchen Sie das Salzmeer an einem Tag auf Ihrer Rundreise durch das uralte Königreich oder verbringen Sie Ihre Ferien in einem der besten Bade- und Spa-Resorts des Landes vor Ort. Bei einem entspannenden Bad können Sie sich wie schwerelos auf der Wasseroberfläche treiben lassen. Das mineral- und salzreiche Wasser des Toten Meeres wirkt wohltuend. Im Spa können Sie sich mit den heilenden Kräften des Seeschlammes verwöhnen lassen. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot für Ihre Reise.

Kempinski Hotel IshtarHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 142.– / pro Person
Totes Meer
Die Anlage besteht aus den Ishtar Villen und dem Haupt­hotel. Der Ishtar Villen­-Teil besteht aus 117, das...
Mövenpick Resort & Spa Dead SeaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 124.– / pro Person
Totes Meer
Zimmer und Suiten, die meisten in den zweistöckigen dorfähn­lichen Bauten im lokalen Stil, verbunden durch den...

Kulturreisen

Jordanien ist reich an kulturellen Schätzen

Jordanien – Totes Meer

Schwereloses Baden im natürlichsten Spa der Welt

Tauchen in Jordanien

Erleben und entdecken Sie die schillernde Unterwasserwelt

Reiseinformationen

Alle Informationen für abwechslungsreiche und unvergessliche Ferien in Jordanien

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