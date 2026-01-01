Jordanien zum Kennenlernen ab Amman

1 . Tag Amman (A) Ankunft in Amman und Trans­fer ins Hotel. Übernachtung in Amman.

2 . Tag Amman/Wüstenschlösser (F) Vormittags Besichtigung der Hauptstadt. Danach Fahrt nach Osten um die Wüstenschlösser und die Oase Azraq zu besichti­gen. Übernachtung in Amman.

3 . Tag Amman/Jerash/Ajloun (F, A) Heute Fahrt Richtung Norden und Besichtigung der antiken Städte von Jerash sowie der Burg von Ajloun. Übernachtung in Amman.

4 . Tag Totes Meer/Madaba/Berg Nebo/Shobak/Petra (F, A) Besuch Madabas mit seiner be­kannten St. Georgs Kirche und anschliessend Fahrt zum Berg Nebo mit wunderbarer Aussicht Richtung Totes Meer. Entlang des Wadi Mujib Weiterfahrt nach Petra. Abends erleben Sie Petra by Night (fakultativ). Übernachtung in Petra.

5 . Tag Petra/Wadi Rum (F, A) Tagsüber Besichtigung der Felsenstadt Petra. Im Laufe des Nachmittags Fahrt ins Wadi Rum Reservat. Übernach­tung im Wüstencamp.

6 . Tag Wadi Rum/Aqaba (F, A) Vormittags Jeeptour durch die faszinierende Wüstenlandschaft. Nachmittags Wei­terfahrt nach Aqaba ans Rote Meer. Übernachtung in Aqaba.

7 . Tag Aqaba/Kerak/Totes Meer (F) Nach dem Frühstück Fahrt nach Kerak und dort Besichtung der Festung. Anschliessend Fahrt ans Tote Meer. Übernachtung am Toten Meer.

8 . Tag Totes Meer Verlängerung am Toten Meer oder Transfer zum Flughafen und Rückreise in die Schweiz.