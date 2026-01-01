Jordanien zum Kennenlernen ab Amman
Jordanien zum Kennenlernen ab Amman
Preis auf Anfrage
ab/bis Amman
Highlights:
- Die Wüstenschlösser im Osten
- Die antike Stadt Jerash
- Wunderbare Aussicht aufs Tote Meer
- Petra by Night
- Jeeptour durch die Wadi Rum Wüste
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Amman (A)
Ankunft in Amman und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Amman.
2. Tag Amman/Wüstenschlösser (F)
Vormittags Besichtigung der Hauptstadt. Danach Fahrt nach Osten um die Wüstenschlösser und die Oase Azraq zu besichtigen. Übernachtung in Amman.
3. Tag Amman/Jerash/Ajloun (F, A)
Heute Fahrt Richtung Norden und Besichtigung der antiken Städte von Jerash sowie der Burg von Ajloun. Übernachtung in Amman.
4. Tag Totes Meer/Madaba/Berg Nebo/Shobak/Petra (F, A)
Besuch Madabas mit seiner bekannten St. Georgs Kirche und anschliessend Fahrt zum Berg Nebo mit wunderbarer Aussicht Richtung Totes Meer. Entlang des Wadi Mujib Weiterfahrt nach Petra. Abends erleben Sie Petra by Night (fakultativ). Übernachtung in Petra.
5. Tag Petra/Wadi Rum (F, A)
Tagsüber Besichtigung der Felsenstadt Petra. Im Laufe des Nachmittags Fahrt ins Wadi Rum Reservat. Übernachtung im Wüstencamp.
6. Tag Wadi Rum/Aqaba (F, A)
Vormittags Jeeptour durch die faszinierende Wüstenlandschaft. Nachmittags Weiterfahrt nach Aqaba ans Rote Meer. Übernachtung in Aqaba.
7. Tag Aqaba/Kerak/Totes Meer (F)
Nach dem Frühstück Fahrt nach Kerak und dort Besichtung der Festung. Anschliessend Fahrt ans Tote Meer. Übernachtung am Toten Meer.
8. Tag Totes Meer
Verlängerung am Toten Meer oder Transfer zum Flughafen und Rückreise in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Klimatisiertes Fahrzeug mit Englisch sprechendem Fahrer von Tag 2-7
- 7 Hotelübernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (in Petra Abendessen im lokalen Red Cave Rest.)
- Eintritte/Besichtigungen
- Kurzer Pferderitt in Petra
- Eintritt Petra by Night
- 2h Jeeptour Wadi Rum
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage