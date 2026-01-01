Trekking von Dana nach Petra ab Dana

1 . Tag Dana / Feynan (A) Nach dem Frühstück steht die erste Wanderung an, welche Sie durch die faszinierende Landschaft des Dana Reservats bis in die Gegend um Feynan führt. Übernachtung in der Eco­-Lodge.

2 . Tag Feynan / Sail Barwas (F, M, A) Das heutige Programm führt Sie von Feynan nach Al Bustan. Auf dem Weg passieren Sie u.a. kleine, natürliche Pools und Felsformationen, die an den Siq von Petra erinnern. Übernachtung im Zelt.

3 . Tag Al Bustan / Shaubak Castle (F, M, A) Die heutige Wanderung führt Sie durch ländliches Gebiet vorbei an kleinen Dörfern und terrassenförmig angelegten Gärten. Auf dem letzten Teil der Route geht es durch eine enge Felsenschlucht zum Shaubak Castle. Übernachtung im Zelt.

4 . Tag Shaubak Castle / Ras al Faid (F, M, A) Auf der Al Hazeem Road errei­chen Sie das Gebiet Ras Al Faid. Übernachtung im Zelt.

5 . Tag Al Forn / Gbour Al Whaidat (F, M, A) Die heutige Etappe führt auf einem schmalen Pfad auf den Berg Al Saffaha. Übernachtung im Zelt.

6 . Tag Gbour Al Whaidat / Little Petra (F, M) Nach dem Frühstück wandern Sie durch flaches, wüstenarti­ges Gebiet in Richtung Little Petra.