Jordanien Deliziös ab Amman

1 . Tag Amman (A) Ankunft in Amman und Trans­fer ins Hotel. Übernachtung in Amman.

2 . Tag Amman (F, M, A) Am Vormittag Besichtigung Ammans inkl. Römisches Theater, Zitadelle und Altstadt. Anschliessend Besuch der El Amir Frauenkooperative mit Mittagessen, wobei tradi­tionelles «Mansfah» serviert wird. Nachmittags Spaziergang durch die Rainbow Street und umliegende Gegend. Abends Kochkurs mit anschliessendem Abendessen im Wohnhaus einer jordanischen Familie. Übernachtung in Amman.

3 . Tag Amman/Anjara/Ajloun (F, M, A) Fahrt nach Jerash und dort Besichtigung der alten römischen Stadt. Weiterfahrt nach Anjara und dort Besichtigung sowie Mittagessen im Kloster. Anschliessend Besichtigung von Ajloun und Fahrt zurück nach Amman. Abends «Wine Experience» mit Verkostung von lokalen Weinen sowie kleinen Häppchen. Übernachtung in Amman.

4 . Tag Amman/As Salt/Bethanien/Totes Meer (F, M, A) Besuch der antiken Stadt As Salt und Besuch einer lokalen Blindenschule, wo Sie auch den Lunch einnehmen. Weiterfahrt durchs Jordan­ Tal bis zum Toten Meer. Übernachtung am Toten Meer.

5 . Tag Totes Meer/Berg Nebo/Madaba/Shoubak/Petra (F, M, A) Fahrt auf den Berg Nebo und anschliessend ebenfalls Besich­tigung von Madaba. Hier neh­men Sie auch Ihr Mittagessen ein und fahren danach über Shoubak nach Petra. Abends Kochkurs/Petra Kitchen Event. Übernachtung in Petra.

6 . Tag Petra/Wadi Rum (F, M, A) Besichtigung der Felsenstadt Petra. Am Nachmittag Fahrt ins Wadi Rum Reservat und dort 2h Jeeptour durch die faszinie­rende Wüsten­ und Felsenland­schaft. Übernachtung im Wadi Rum.

7 . Tag Wadi Rum/Aqaba/Amman (F, M, A) Fahrt hinaus aus der Wüste nach Aqaba und dort kurze Besichti­gung der Stadt am Roten Meer. Anschliessend Fahrt durchs Landesinnere nach Amman Übernachtung in Amman.

8 . Tag Amman (F, M) Transfer zum Flughafen und Rückreise in die Schweiz.