Petra Reisen vom Spezialisten
Reise zum UNESCO Weltkulturerbe
Die Felsenstadt der Nabatäer
Petra liegt im Süden Jordaniens und war einst die Hauptstadt des Nabatäerreichs, das vom Karawanenhandel zwischen Arabien und dem Mittelmeerraum lebte. Die Nabatäer schlugen ihre monumentalen Grabfassaden und Tempel direkt aus dem farbigen Sandstein – daher der Beiname «rosarote Felsenstadt». Heute gehört Petra zum UNESCO-Weltkulturerbe und wird zu den neuen sieben Weltwundern gezählt.
Der klassische Zugang führt durch den Siq, eine enge, hohe Felsschlucht. An ihrem Ende öffnet sich der Blick auf das Schatzhaus Al-Khazneh, das bekannteste Bauwerk der Stadt. Dahinter erstreckt sich ein weitläufiges Gelände mit Königsgräbern, einem antiken Theater und dem Kloster Ad-Deir, das über einen längeren Felsaufstieg erreichbar ist. Für die westliche Welt wiederentdeckt wurde Petra übrigens vom Basler Orientreisenden Johann Ludwig Burckhardt.
Übernachten in Wadi Musa
Die Hotels rund um Petra konzentrieren sich in Wadi Musa, dem Ort direkt am Eingang zur Ausgrabungsstätte. Wer hier übernachtet, steht morgens vor den Tagesgästen im Siq und erlebt das Schatzhaus im ruhigen Morgenlicht. Das Angebot reicht von einfachen Unterkünften bis zu komfortablen Hotels – eine Auswahl finden Sie in der Liste weiter unten.
Für die Besichtigung lohnt sich mehr Zeit als ein einzelner Tagesausflug: Das Gelände ist gross, die Wege sind lang, und viele Aussichtspunkte erreichen Sie nur zu Fuss. Zwei Übernachtungen geben Ihnen genug Spielraum, um neben dem Schatzhaus auch das Kloster und die Gräberwände in Ruhe zu sehen.
Anreise und beste Reisezeit
Auf einer Jordanien-Rundreise erreichen Sie Petra üblicherweise von Amman im Norden oder von Aqaba am Roten Meer im Süden. Landschaftlich reizvoll ist die Fahrt über die historische Königsstrasse mit Zwischenstopps wie der Kreuzfahrerburg Kerak oder dem Biosphärenreservat Dana; die schnellere Verbindung führt über den Wüstenhighway.
Die angenehmsten Reisemonate sind das Frühjahr und der Herbst: Dann sind die Tage warm, aber nicht heiss, und das Licht bringt die Farben des Sandsteins gut zur Geltung. Im Sommer wird es tagsüber sehr heiss, weshalb sich Besichtigungen früh am Morgen empfehlen. Im Winter ist Petra deutlich ruhiger; da die Stadt im Bergland liegt, sind dann kühle Tage und vereinzelte Regenfälle möglich.
Für wen sich Petra eignet – und was sich kombinieren lässt
Petra ist ein Ziel für Reisende, die gerne zu Fuss unterwegs sind: Gutes Schuhwerk, Sonnenschutz und ausreichend Wasser gehören zur Grundausstattung. Die Hauptwege sind auch für weniger geübte Wanderer machbar, die Aufstiege zum Kloster und zu den Aussichtspunkten verlangen etwas Kondition.
- Wüste erleben: eine Übernachtung im Camp im Wadi Rum als direkte Fortsetzung
- Baden und Erholung: Aqaba am Roten Meer oder das Tote Meer zum Abschluss der Reise
- Kultur vertiefen: Amman, die Mosaikstadt Madaba und die römischen Ruinen von Jerash im Norden
In welcher Reihenfolge diese Bausteine am meisten Sinn ergeben, hängt von Ihrer Reisedauer und Ihren Interessen ab. Unsere Spezialisten stellen Ihre Jordanien-Reise mit Petra als Kernstück individuell zusammen – vom Tagesbesuch bis zum vertieften Aufenthalt mit mehreren Übernachtungen in Wadi Musa.
Petra: was Sie vor Ort erwartet
Die Nabatäerstadt zählt zu den meistbesuchten Stätten des Nahen Ostens – und ist grösser, als die bekannten Bilder vermuten lassen.
Der Siq und das Schatzhaus
Der Zugang führt durch eine 1,2 Kilometer lange Felsspalte, die sich stellenweise auf drei Meter verengt. An ihrem Ende öffnet sich der Blick auf Al-Khazneh, das in den Fels geschlagene Schatzhaus – der Moment, für den die meisten kommen.
Das Kloster Ad-Deir
Über achthundert in den Fels gehauene Stufen führen zum grössten Monument der Stadt. Der Aufstieg dauert rund eine Stunde und lohnt sich am späten Nachmittag, wenn die Fassade im warmen Licht steht und die Reisegruppen abgezogen sind.
Petra bei Nacht
An mehreren Abenden pro Woche wird der Weg durch den Siq mit rund 1500 Kerzen ausgeleuchtet. Die Veranstaltung endet vor dem Schatzhaus mit Musik – eine völlig andere Erfahrung als der Tagesbesuch.
Wie viel Zeit Sie brauchen
Ein Tag reicht für Siq, Schatzhaus und Königsgräber. Wer auch das Kloster, den Hohen Opferplatz und Little Petra sehen möchte, plant zwei bis drei Tage ein – das Gelände misst über 260 Quadratkilometer.
Häufige Fragen zu Petra
Ein Tag reicht für Siq, Schatzhaus und Königsgräber. Für das Kloster Ad-Deir, den Hohen Opferplatz und Little Petra sollten Sie zwei bis drei Tage rechnen – das Gelände misst über 260 Quadratkilometer.
März bis Mai und September bis November bieten angenehme Temperaturen. Im Hochsommer wird es im Talkessel sehr heiss, im Winter kann es regnen und nachts empfindlich kalt werden.
An mehreren Abenden pro Woche wird der Weg durch den Siq mit rund 1500 Kerzen ausgeleuchtet; die Veranstaltung endet mit Musik vor dem Schatzhaus. Eine völlig andere Erfahrung als der Tagesbesuch.
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