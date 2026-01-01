Wadi Rum Reisen
Abenteuer in atemberaubender Wüstenlandschaft
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Beduinencamps im Wüstental Wadi Rum
Das vor Jahrmillionen entstandene, etwa 100 Kilometer lange und 60 Kilometer breite Tal wurde als Schutzgebiet und Welterbe auf die Liste der UNESCO aufgenommen. Der theatralisch anmutende Landstrich diente schon oft als Kulisse für bekannte Hollywood-Filme wie «Star Wars» oder «Der Marsianer». Urlauber können die Wüste auf dem Rücken eines Kamels oder im Geländewagen erkunden. Mit etwas Glück erspähen Sie eine der seltenen Oryx-Antilopen. Sportbegeisterte kommen beim Wandern, Klettern oder Bergsteigen voll auf Ihre Kosten.
Ein unvergessliches Erlebnis ist eine Übernachtung in der stillen Wüste. Fernab der Zivilisation können Sie in den komfortablen Beduinencamps den fantastischen Sternenhimmel bewundern. Tauchen Sie ein in das Abenteuer Wüste im faszinierenden Königreich Jordanien.
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