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Wadi Rum, Jordanien

Wadi Rum Reisen

Abenteuer in atemberaubender Wüstenlandschaft

Im Süden Jordaniens wird Sie die atemberaubende Wüstenlandschaft der Wadi Rum in ihren Bann ziehen. Luxuriöse Wüsten-Camps sind der Ausgangspunkt für Touren in die rote Sandlandschaft und die Bergmassive des Tals. Auf Touren mit dem Geländewagen ist Spass garantiert! Wer etwas weniger PS bevorzugt, kann auf Kamelen oder Araberpferden in die Wüste ausreiten. Hier finden Sie bizarre Felsformationen, die Wind und Wetter über Tausende von Jahren aus dem roten Sandstein geschliffen haben.

Uralte Felsmalereien sind Zeugnisse längst vergangener Zeiten. Das Tal wird bereits seit zwölftausend Jahren von nomadischen Kulturen bewohnt. Erkunden Sie die spektakuläre Landschaft, die zuweilen wirkt, wie die eines fernen Planeten. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihres Abenteuers durch die Wadi Rum, möglicherweise als Teil Ihrer Jordanien Rundreise.

Spezialisten-Team
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Beduinencamps im Wüstental Wadi Rum

Das vor Jahrmillionen entstandene, etwa 100 Kilometer lange und 60 Kilometer breite Tal wurde als Schutzgebiet und Welterbe auf die Liste der UNESCO aufgenommen. Der theatralisch anmutende Landstrich diente schon oft als Kulisse für bekannte Hollywood-Filme wie «Star Wars» oder «Der Marsianer». Urlauber können die Wüste auf dem Rücken eines Kamels oder im Geländewagen erkunden. Mit etwas Glück erspähen Sie eine der seltenen Oryx-Antilopen. Sportbegeisterte kommen beim Wandern, Klettern oder Bergsteigen voll auf Ihre Kosten.

Ein unvergessliches Erlebnis ist eine Übernachtung in der stillen Wüste. Fernab der Zivilisation können Sie in den komfortablen Beduinencamps den fantastischen Sternenhimmel bewundern. Tauchen Sie ein in das Abenteuer Wüste im faszinierenden Königreich Jordanien.

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