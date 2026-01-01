Mövenpick Resort & Residences Aqaba
Aqaba
Beschreibung
Einleitung
Zimmer, Suiten und Apartments, 4 Restaurants unter anderem mit mediterranen Spezialitäten, Grillrestaurant, Bars, verschiedene Geschäfte, 4 Pools (3 davon beheizt), Kinderplanschbecken, Kinderspielplatz, Konferenzräume, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Der Health-Club bietet ein Fitness-Center mit diversen Geräten, verschiedene Massagen, Sauna, Dampfbad und Jacuzzi.
Zimmer
Die Standard Zimmer mit Landsicht sind alle modern eingerichtet mit Bad/Dusche/WC, Fön, Klimaanlage, WiFi kostenfrei, kostenlose Minibar (nur Softdrinks), TV, Direktwahltelefon, Safe. Die Superior Zimmer haben den gleichen Komfort wie die Standard Zimmer, bieten jedoch Meersicht. Nur die Deluxe Zimmer haben einen Balkon mit Meersicht. Die Junior- und Executivesuiten sind grösser und noch luxuriöser eingerichtet. 2- und 3-Schlafzimmer-Appartments bieten die perfekte Lösung für Familien.
Unterhaltung
Livemusik, Musikbar, Pianomusik.
Gratis-Sport
Fitness-Center mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi.
Sport gegen Gebühr
Massagen, Fischen, Bootsausflüge, Jetski, Wasserski, Segeln, Windsurfen, Schnorcheln, Tauchen (ausserhalb vom Hotel).
Kinder
Kinderclub, Kinderpool, Spielplatz, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 118.– / pro Person
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