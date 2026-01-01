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Mövenpick Resort & Residences Aqaba

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Aqaba

Beschreibung

Einleitung
Zimmer, Suiten und Apartments, 4 Restaurants unter anderem mit mediterranen Spezialitäten, Grillrestaurant, Bars, verschiedene Geschäfte, 4 Pools (3 davon beheizt), Kinderplanschbecken, Kinderspielplatz, Konferenz­räume, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Der Health-Club bietet ein Fitness­-Center mit diversen Ge­räten, verschiedene Massagen, Sauna, Dampfbad und Jacuzzi.
Zimmer
Die Standard Zimmer mit Landsicht sind alle modern ein­gerichtet mit Bad/Dusche/WC, Fön, Klimaanlage, WiFi kostenfrei, kostenlose Minibar (nur Softdrinks), TV, Direkt­wahltelefon, Safe. Die Superior Zimmer haben den gleichen Komfort wie die Standard­ Zimmer, bieten jedoch Meer­sicht. Nur die Deluxe Zimmer haben einen Balkon mit Meer­sicht. Die Junior- und Executivesuiten sind grösser und noch luxuriöser eingerichtet. 2- und 3-Schlafzimmer-Appartments bieten die perfekte Lösung für Familien.
Unterhaltung
Livemusik, Musikbar, Piano­musik.
Gratis-Sport
Fitness­-Center mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi.
Sport gegen Gebühr
Massagen, Fischen, Bootsaus­flüge, Jetski, Wasserski, Segeln, Windsurfen, Schnorcheln, Tauchen (ausserhalb vom Hotel).
Kinder
Kinderclub, Kinderpool, Spielplatz, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 118.– / pro Person

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