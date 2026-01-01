Al Manara, a Luxury Collection Hotel, Saraya Aqaba
Aqaba
Beschreibung
Einleitung
Das erste Luxury Collection Hotel in Jordanien erinnert an einen majestätischen Palast und liegt am Kopf der Saraya Lagune, direkt am Roten Meer. Die Anlage ist eine Mischung zwischen Tradition und Moderne und verfügt über insgesamt 3 Restaurants (u.a. mediterrane, orientalische- und Seafood-Spezialitäten), 24h Private Dining, Discovery Center, Shop/Boutique, Swimmingpool inkl. Pool Bar, Private Lagune, 2 Strandabschnitte und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa mit einer Gesamtfläche von 1150 m2.
Zimmer
Die Classic- (mit/ohne Balkon), Superior- (mit Balkon/Terrasse), Premium- (mit Balkon/Terrasse) und Prestige Zimmer (mit Balkon/Terrasse) sind zeitgemäss ausgestattet und bieten die aktuellste Technik sowie WiFi kostenfrei. Desweiteren werden verschiedene, noch grosszügigere Suite-Kategorien angeboten sowie Villa Suiten welche zusätzlich über einen eigenen Privatpool verfügen.
Sport gegen Gebühr
Verschiedene Wassersportaktivitäten.
Kinder
Kinderbetreuung und Babysitting-Service (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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