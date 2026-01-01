Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort
Aqaba
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt inmitten der eindrücklichen Ayla Oasis Marina Village, eingebettet zwischen Stadtzentrum und jordanisch-israelischer Grenze, umgeben von einer blauen Lagune sowie den Al Sharah Bergen im Hintergrund und bietet 4 Swimmingpools (beheizt/gekühlt) inklusive Infinity Pool/Outdoor Hydrotherapy Pool/Familienpool/Kinderpool, Privatstrand, 5 Restaurants/Lounge/Bar ("Vista" Lobby Lounge mit Aussenterrasse für Tee, Kaffee, Getränke und Süsses, "The Olive Tree" levantinisch/international in Buffet-Form oder à la carte, "Cascades" einfaches Essen und kreative Drinks und "La Plage" Beach und Tapas Bar), 18-Loch Golfkurs und 9-Loch Golfübungskurs (wenige Minuten zu Fuss vom Hotel entfernt), mehrmals täglich kostenfreier Shuttlebus ins Stadtzentrum und zurück, Geldwechselmöglichkeit, Wäscheservice, Beautysalon/Coiffeur sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa mit 2 türkischen Hammams (jeweils separat für Frauen und Männer), Spa Pool- und Garten, Residence- sowie Yoga Garten.
Zimmer
Die modernen, geschmackvollen Zimmer und Suiten (43 bis 402 m2 Wohnfläche) im zeitgemässen Stil und Decor bieten allesamt Terrasse oder Balkon mit Blick über die Lagune oder Marina und sind alle ausgestattet mit Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Fön, Hyatt Grand Bed(s), TV, Telefon, Safe, Tee- und Kaffeekocher, 24h in-room Dining Service sowie WiFi kostenfrei.
Unterhaltung
"La Plage" Beach und Tapas Bar.
Gratis-Sport
Fitness-Center (24h geöffnet).
Sport gegen Gebühr
18-Loch Golfkurs und 9-Loch Golfübungskurs (wenige Minuten zu Fuss vom Hotel entfernt), Tauchen und Schnorcheln (ausserhalb des Hotels)
Kinder
Camp Hyatt Kids Club, Kinderpool, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 167.– / pro Person
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