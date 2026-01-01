Kempinski Aqaba
Aqaba
Beschreibung
Einleitung
Im mehrstöckigen Gebäude befinden sich Zimmer und Suiten. Die Anlage bietet mehrere Restaurants und Bars sowie Nachtclub, Rezeption, Fitness-Center, Kempinski The Spa mit Sauna, Dampfsauna, Eisfontaine, Ruhebereich und 6 Behandlungszimmern mit Meerblick, Business-Center, Swimmingpool mit Kinderbecken, Kids-Club und diverse Boutiquen.
Angebot
Der Kempinski The Spa bietet auf zwei Etagen die verschiedensten Massagen und Behandlungen an.
Zimmer
Die modernen und geräumigen Zimmer bieten alle Balkon mit Meersicht und sind ausgestattet mit Bad, separater Dusche und WC, Klimaanlage, TV, Telefon, Safe, Fön, gratis Internetverbindung und Minibar. Die Junior Suiten bieten noch mehr Platz mit einer zusätzlichen Sitzecke.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Swimmingpool.
Sport gegen Gebühr
Wassersportzentrum für Tauchen, Windsurfen, Jetski, Parasailing usw.
Kinder
Kids-Club, Kinderpool.
ab CHF 148.– / pro Person
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