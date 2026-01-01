Beschreibung

Einleitung Im mehrstöckigen Gebäude be­finden sich Zimmer und Suiten. Die Anlage bietet mehrere Res­taurants und Bars sowie Nacht­club, Rezeption, Fitness-­Center, Kempinski The Spa mit Sauna, Dampfsauna, Eisfontaine, Ruhe­bereich und 6 Behandlungs­zimmern mit Meerblick, Busi­ness­-Center, Swimmingpool mit Kinderbecken, Kids­-Club und diverse Boutiquen.

Angebot Der Kempinski The Spa bietet auf zwei Etagen die verschie­densten Massagen und Behandlungen an.

Zimmer Die modernen und geräumigen Zimmer bieten alle Balkon mit Meersicht und sind ausgestattet mit Bad, separater Dusche und WC, Klimaanlage, TV, Telefon, Safe, Fön, gratis Internetverbin­dung und Minibar. Die Junior Suiten bieten noch mehr Platz mit einer zusätzlichen Sitzecke.

Gratis-Sport Fitness-­Center, Swimmingpool.

Sport gegen Gebühr Wassersportzentrum für Tauchen, Windsurfen, Jetski, Parasailing usw.