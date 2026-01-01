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Kempinski Aqaba

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Aqaba

Beschreibung

Einleitung
Im mehrstöckigen Gebäude be­finden sich Zimmer und Suiten. Die Anlage bietet mehrere Res­taurants und Bars sowie Nacht­club, Rezeption, Fitness-­Center, Kempinski The Spa mit Sauna, Dampfsauna, Eisfontaine, Ruhe­bereich und 6 Behandlungs­zimmern mit Meerblick, Busi­ness­-Center, Swimmingpool mit Kinderbecken, Kids­-Club und diverse Boutiquen.
Angebot
Der Kempinski The Spa bietet auf zwei Etagen die verschie­densten Massagen und Behandlungen an.
Zimmer
Die modernen und geräumigen Zimmer bieten alle Balkon mit Meersicht und sind ausgestattet mit Bad, separater Dusche und WC, Klimaanlage, TV, Telefon, Safe, Fön, gratis Internetverbin­dung und Minibar. Die Junior Suiten bieten noch mehr Platz mit einer zusätzlichen Sitzecke.
Gratis-Sport
Fitness-­Center, Swimmingpool.
Sport gegen Gebühr
Wassersportzentrum für Tauchen, Windsurfen, Jetski, Parasailing usw.
Kinder
Kids­-Club, Kinderpool.
ab CHF 148.– / pro Person

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