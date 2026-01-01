Beschreibung

Einleitung Die moderne Anlage bietet Re­zeption, mehrere Restaurants/ Bars, ein Fun Pub, Lobby Lounge, Zara Spa, Boutiquen, Tauch­schule, 4 Swimmingpools verteilt auf 3000 m2 (einer be­heizt im Winter) mit 3 Jacuzzis und Lazy River sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Angebot In dem von Condé Nast aus­ gezeichneten 1200 m2 grossen Zara-­Spa mit Hydro Pool, Eis­ Brunnen, Erlebnis-­Duschen, Coiffeur, 11 Behandlungsräumen werden verschiedenste Massa­gen und Behandlungen angebo­ten, darunter auch Ayurveda.

Zimmer Die Superior Zimmer (34 m2) mit Bergsicht und Balkon bieten TV, Tee­ und Kaffeekocher, Fön, Safe, kostenlose Minibar (nur Softdrinks) und WiFi kostenfrei. Die Superior Pool View Zimmer (34 m2) bieten Pool­- und die Superior Sea View Zimmer (34 m2) Meer­sicht. Die Familien Zimmer (42 m2) bestehen aus 2 separaten Zimmern und bieten entweder Berg-­, Pool­- oder Meersicht. Weitere Suite­-Kategorien wer­den ebenfalls angeboten.

Unterhaltung Bars/ Pub mit Livemusik, Bauchtänzerin, DJ, singende Kellner.

Gratis-Sport Volleyball, Beach-­Fussball, Fit­ness­-Center, Wasserball, Bad­minton, Pool Games, Aerobics, Yoga, Aqua-­Gym, Tanzen.

Sport gegen Gebühr Eigene Sinai Dive Tauchschule, diverse Wassersportarten wie Surfen, Jetski, Banana Boat, Schnorcheln etc.