Mövenpick Resort Tala Bay Aqaba
Aqaba
Beschreibung
Einleitung
Die moderne Anlage bietet Rezeption, mehrere Restaurants/ Bars, ein Fun Pub, Lobby Lounge, Zara Spa, Boutiquen, Tauchschule, 4 Swimmingpools verteilt auf 3000 m2 (einer beheizt im Winter) mit 3 Jacuzzis und Lazy River sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
In dem von Condé Nast aus gezeichneten 1200 m2 grossen Zara-Spa mit Hydro Pool, Eis Brunnen, Erlebnis-Duschen, Coiffeur, 11 Behandlungsräumen werden verschiedenste Massagen und Behandlungen angeboten, darunter auch Ayurveda.
Zimmer
Die Superior Zimmer (34 m2) mit Bergsicht und Balkon bieten TV, Tee und Kaffeekocher, Fön, Safe, kostenlose Minibar (nur Softdrinks) und WiFi kostenfrei. Die Superior Pool View Zimmer (34 m2) bieten Pool- und die Superior Sea View Zimmer (34 m2) Meersicht. Die Familien Zimmer (42 m2) bestehen aus 2 separaten Zimmern und bieten entweder Berg-, Pool- oder Meersicht. Weitere Suite-Kategorien werden ebenfalls angeboten.
Unterhaltung
Bars/ Pub mit Livemusik, Bauchtänzerin, DJ, singende Kellner.
Gratis-Sport
Volleyball, Beach-Fussball, Fitness-Center, Wasserball, Badminton, Pool Games, Aerobics, Yoga, Aqua-Gym, Tanzen.
Sport gegen Gebühr
Eigene Sinai Dive Tauchschule, diverse Wassersportarten wie Surfen, Jetski, Banana Boat, Schnorcheln etc.
Kinder
Grosser Dana Kids-Club mit vielen Aktivitäten, Kinderpool. Babysitting gegen Gebühr.
ab CHF 130.– / pro Person
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