Ourika-Tal Reisen bringen Sie direkt in die alte Berberstadt Ouirgane mit zahlreichen Highlights und Attraktionen. Das Dorf befindet sich in einer herrlichen Landschaftsumgebung. Aufgrund der Lage ist es in den meisten Fällen wesentlich kühler als in Marrakesch. Häuser aus Lehm und unzählige Wasserfälle prägen diese Region. Das Ourika-Tal ist zumeist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen oder Trekkings. In der unmittelbaren Umgebung gibt es zudem zahlreiche Museen, die sich der Handwerkskunst verschrieben haben. Erkunden und erleben auch Sie diese einzigartige Region. Unsere Spezialisten werden Ihnen sehr gerne ein unverbindliches Angebot unterbreiten.