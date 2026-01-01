Amboseli - Mara Flugsafari ab Nairobi

1 . Tag Amboseli (M, A) Ihre Reise führt Sie von Nairobi zum Amboseli National park. Mit dem Kilimanjaro im Hintergrund und grossen Elefantenherden bietet der Park ein unvergleichliches Panorama. Ein grosses Sumpfgebiet hält Wasser für eine Vielzahl Tiere und Zugvögel bereit.

2 . Tag Amboseli (F, M, A) Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Tierbeobachtungen von vielen Grosswildarten in der offenen Savanne. Die Artenvielfalt des Parks wird Sie mit Sicherheit beeindrucken. Zur Mittagszeit kehren Sie in die Lodge zurück, wo Sie sich am Pool entspannen können.

3 . Tag Masai Mara (F, M, A) Komfortabel reisen Sie mit dem Kleinflugzeug via Nairobi in die Masai Mara. Auf dem Flug können Sie die Landschaft des Ostafrikanischen Grabenbruchs unter sich bestaunen. Am Nachmittag erkunden Sie das wohl berühmteste Tierreservat ausgiebig auf einer Pirschfahrt.

4 . Tag Masai Mara (F, M, A) Ein weiterer Tag steht Ihnen für Tierbeobachtungen in der weitläufigen Savanne zur Verfügung. Zusammen mit Ihrem erfahrenen Guide spüren Sie Elefanten, Büffel, Zebras, Gnus und mit ein wenig Glück auch Geparden, Löwen und Hyänen auf. Die Stimmung, kurz vor dem Sonnenuntergang auf dem Weg zurück in die Unterkunft, ist einmalig.

5 . Tag Nairobi (F) Nach dem Frühstück fliegen Sie nach einer abwechslungsreichen Safari zurück nach Nairobi.