Amboseli - Mara Flugsafari ab Nairobi
Amboseli - Mara Flugsafari ab Nairobi
ab CHF 3190.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights:
- Elefantenherden beim Kilimanjaro
- Natur pur in der Masai Mara
- Komfortable Flugsafari
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Amboseli (M, A)
Ihre Reise führt Sie von Nairobi zum Amboseli National park. Mit dem Kilimanjaro im Hintergrund und grossen Elefantenherden bietet der Park ein unvergleichliches Panorama. Ein grosses Sumpfgebiet hält Wasser für eine Vielzahl Tiere und Zugvögel bereit.
2. Tag Amboseli (F, M, A)
Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Tierbeobachtungen von vielen Grosswildarten in der offenen Savanne. Die Artenvielfalt des Parks wird Sie mit Sicherheit beeindrucken. Zur Mittagszeit kehren Sie in die Lodge zurück, wo Sie sich am Pool entspannen können.
3. Tag Masai Mara (F, M, A)
Komfortabel reisen Sie mit dem Kleinflugzeug via Nairobi in die Masai Mara. Auf dem Flug können Sie die Landschaft des Ostafrikanischen Grabenbruchs unter sich bestaunen. Am Nachmittag erkunden Sie das wohl berühmteste Tierreservat ausgiebig auf einer Pirschfahrt.
4. Tag Masai Mara (F, M, A)
Ein weiterer Tag steht Ihnen für Tierbeobachtungen in der weitläufigen Savanne zur Verfügung. Zusammen mit Ihrem erfahrenen Guide spüren Sie Elefanten, Büffel, Zebras, Gnus und mit ein wenig Glück auch Geparden, Löwen und Hyänen auf. Die Stimmung, kurz vor dem Sonnenuntergang auf dem Weg zurück in die Unterkunft, ist einmalig.
5. Tag Nairobi (F)
Nach dem Frühstück fliegen Sie nach einer abwechslungsreichen Safari zurück nach Nairobi.
Im Preis inbegriffen:
- Flug Amboseli – Nairobi – Masai Mara – Nairobi
- Safari im Geländefahrzeug bis Amboseli und im Lodge-/Campfahrzeug in der Masai Mara mit Englisch sprechender Fahrer/Guide
- Vollpension ausser an Tag 1 nur Mittag-und Abendessen sowie an Tag 5 nur Frühstück
- Parkgebühren und Pirschfahrten
- Bei Flügen in die Nationalparks werden die Pirschfahrten mit mehreren Gästen gemeinsam in Fahrzeugen der Lodges/Camps durchgeführt. Zuschlag für ein Fahrzeug mit exkl.
- Benutzung auf Anfrage.
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 3190.– / pro Person