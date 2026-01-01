Mara - Serengeti Flugsafari ab Nairobi

1 . Tag Masai Mara (M, A) Flug von Nairobi in die Masai Mara. Nachmittags erkunden Sie mit Ihrem Guide die faszinierende Landschaft des Nationalparks und spüren Wildtiere auf.

2 . Tag Masai Mara (F, M, A) Freuen Sie sich auf einen ganzen Tag Pirschfahrten durch die weiten Ebenen der Masai Mara und halten Sie Ausschau nach den «Big Five»: Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Für das Mittagessen und eine Siesta kehren Sie zwischendurch in Ihre Unterkunft zurück.

3 . Tag Serengeti (F, M, A) Ein Flug mit Zwischenstopp an der Grenze bringt Sie in die Serengeti, die zum gleichen Ökosystem wie die Masai Mara gehört und einen vergleichbar grossen Tierreichtum beheimatet.

4 . Tag Serengeti (F, M, A) Sie brechen frühzeitig auf, um die ersten Morgenstunden mit den besten Safaribedingungen zu nutzen. Nach dem Mittagessen haben Sie die Möglichkeit, im Camp eine Siesta einzulegen, bevor Sie für weitere Tierbeobachtungen in die scheinbar unendliche Savannenlandschaft der Serengeti aufbrechen.

5 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Durch die weite Steppe und eine vulkanisch geprägte Landschaft reisen Sie weiter zum Ngorongoro-Krater. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

6 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Früh am Morgen geht die Fahrt die steile Strasse hinunter in den beeindruckenden Ngorongoro-Krater, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Der Krater beherbergt die höchste Raubtierdichte Afrikas sowie eine enorme Anzahl anderer Tiere.

7 . Tag Arusha (F) Heute reisen Sie weiter nach Arusha, wo Ihre Reise endet.