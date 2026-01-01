Kenya Sky Safari ab Nairobi
Kenya Sky Safari ab Nairobi
ab CHF 11180.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights:
- Komfortable Flugsafari
- [color=#b96ad9]Fantastische Unterkünfte[/color]
- [color=#b96ad9]Service auf höchstem Niveau[/color]
- [color=#b96ad9]Vielzahl an Aktivitäten[/color]
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Nairobi
Willkommen in Kenya! Begrüssung am Flughafen und Fahrt in Ihr Hotel.
2. Tag Meru (F, M, A)
Der erste Flug in der Sky Safari Cessna Grand Caravan bringt Sie in den Meru Nationalpark. Nach dem Mittagessen im Camp erleben Sie am Nachmittag eine erste Pirschfahrt im Meru Nationalpark.
3. Tag Meru (F, M, A)
Dieser Tag steht Ihnen für Tierbeobachtungen in der afrikanischen Wildnis des Meru Nationalparks zur Verfügung. Hier wird die klassische Buschlandschaft von grossen Felsformationen dominiert. Der grosse Tierreichtum beinhaltet vor allem viele Wildkatzen.
4. Tag Laikipia (F, M, A)
Am Morgen reisen Sie mit dem Flugzeug weiter zum Laikipia-Hochplateau. Am Nachmittag erste Pirschfahrt im Loisaba-Schutzgebiet.
5. Tag Laikipia (F, M, A)
Frühmorgens geführte Buschwanderung und nach dem Mittagessen erneute Pirschfahrt. Erleben Sie die kenyanische Tierwelt in der unberührten Natur auf ganz authentische Art und Weise.
6. Tag Masai Mara (F, M, A)
Nach dem Frühstück bringt Sie der Flug in die weltberühmte Masai Mara. Erste Pirschfahrt am Nachmittag, die mit einem Sundowner endet.
7. Tag Masai Mara (F, M, A)
Auf einer ganztägigen Pirschfahrt offenbart sich die ganze Schönheit des Reservats. Die Vielfalt der Tiere ist absolut beeindruckend. Löwen, Giraffen, Zebras, Gazellen, Impalas und viele weitere Tierarten werden Sie mit Sicherheit in der Masai Mara entdecken.
8. Tag Nairobi (F)
Am Morgen Flug zurück in die Hauptstadt, wo die Reise endet.
Im Preis inbegriffen:
- Safari im Camp-/ Lodge Fahrzeug mit Englisch sprechendem Fahrer/Guide
- Vollpension ausser an Tag 1 ohne Mahlzeiten sowie an Tag 10 nur Frühstück
- Parkgebühren und Pirschfahrten
- Bei Flügen in die Nationalparks werden die Pirschfahrten mit mehreren Gästen gemeinsam in Fahrzeugen der Lodges/Camps durchgeführt. Zuschlag für ein Fahrzeug mit exkl. Benutzung auf Anfrage.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 11180.– / pro Person