Kenya Sky Safari ab Nairobi

1 . Tag Nairobi Willkommen in Kenya! Begrüssung am Flughafen und Fahrt in Ihr Hotel.

2 . Tag Meru (F, M, A) Der erste Flug in der Sky Safari Cessna Grand Caravan bringt Sie in den Meru Nationalpark. Nach dem Mittagessen im Camp erleben Sie am Nachmittag eine erste Pirschfahrt im Meru Nationalpark.

3 . Tag Meru (F, M, A) Dieser Tag steht Ihnen für Tierbeobachtungen in der afrikanischen Wildnis des Meru Nationalparks zur Verfügung. Hier wird die klassische Buschlandschaft von grossen Felsformationen dominiert. Der grosse Tierreichtum beinhaltet vor allem viele Wildkatzen.

4 . Tag Laikipia (F, M, A) Am Morgen reisen Sie mit dem Flugzeug weiter zum Laikipia-Hochplateau. Am Nachmittag erste Pirschfahrt im Loisaba-Schutzgebiet.

5 . Tag Laikipia (F, M, A) Frühmorgens geführte Buschwanderung und nach dem Mittagessen erneute Pirschfahrt. Erleben Sie die kenyanische Tierwelt in der unberührten Natur auf ganz authentische Art und Weise.

6 . Tag Masai Mara (F, M, A) Nach dem Frühstück bringt Sie der Flug in die weltberühmte Masai Mara. Erste Pirschfahrt am Nachmittag, die mit einem Sundowner endet.

7 . Tag Masai Mara (F, M, A) Auf einer ganztägigen Pirschfahrt offenbart sich die ganze Schönheit des Reservats. Die Vielfalt der Tiere ist absolut beeindruckend. Löwen, Giraffen, Zebras, Gazellen, Impalas und viele weitere Tierarten werden Sie mit Sicherheit in der Masai Mara entdecken.

8 . Tag Nairobi (F) Am Morgen Flug zurück in die Hauptstadt, wo die Reise endet.