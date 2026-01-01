Kenya in Style ab Nairobi

1 . Tag Chuyulu Hills (M, A) Ein Flug bringt Sie von Nairobi zum Tsavo West Flugfeld, von wo Sie von einem Lodgefahrzeug zu den Chuyulu Hills gefahren werden. Mit Ihrer Unterkunft erwartet Sie ein luxuriöser Rückzugsort, welcher auch höchste Erwartungen übertreffen dürfte.

2-3 . Tag Chuyulu Hills (F, M, A) Von der Ol Donyo Lodge aus lässt sich die faszinierende Tierwelt der Region bestens erkunden. Zwischen den angebotenen Aktivitäten bietet die Unterkunft alles für einen genussreichen Aufenthalt. Entspannen Sie am Pool und im Spa oder beobachten Sie weitere Tiere am Wasserloch - vom im Boden eingelassenen Versteck vor der Lodge. Der exzellente Service und kulinarische Köstlichkeiten sorgen für das Wohlbefinden der Gäste.

4 . Tag Masai Mara (F, M, A) Nach dem Frühstück fliegen Sie in die Masai Mara. Es folgen die ersten Tierbeobachtungen im weltbekannten Reservat.

5-6 . Tag Masai Mara (F, M, A) Im kleinen, privaten Schutzgebiet haben die Gäste des Mara Plains Camp das Beste der ostafrikanischen Tierwelt praktisch für sich alleine. Die Tierdichte ist hier unübertroffen. Das Camp ist Mitglied der prestigeträchtigen «Relais & Chateaux»-Gruppe und bietet alles für einen sehr exklusiven Aufenthalt. Das Design vereint kolonialen Stil mit der Masai-Kultur und Swahili-Einflüssen zu einem stimmigen Ganzen. Den Gästen werden eine Einrichtung, ein Servicestandard und eine Küche auf höchstem Niveau geboten. Nach aufregenden Pirschfahrten und Entdeckungen zu Fuss ist das Camp eine wahre Oase.

7 . Tag Nairobi (F) Per Flugzeug verlassen Sie die Masai Mara und kehren nach Nairobi zurück, wo die Reise endet.



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