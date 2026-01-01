Beschreibung

Einleitung Das Hotel ist im stilvollen Arabischen- und Swahili-Design gestaltet und versprüht ein einzigartiges Ambiente. Kulinarisch erwartet Sie eine vielfältige Auswahl: Im internationalen Hauptrestaurant, im Steakhouse, in der Pizzeria, im asiatischen Restaurant sowie im Teppanyaki-Restaurant werden Sie mit köstlichen Spezialitäten aus aller Welt verwöhnt. Mehrere Bars, ein Pool sowie ein natürlicher Pool laden zum Entspannen und Geniessen ein.

Angebot Spa mit Behandlungsräumen, Hammam, Sauna, Kneipp-Pfad und einem Relax-Pool.

Zimmer Die Deluxe und Ocean View Deluxe Zimmer sind in einer gelungenen Kombination aus modernen und lokalen Elementen eingerichtet und bieten Klimaanlage, Ventilator, TV, WiFi, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe sowie einen Balkon oder eine Terrasse mit Garten- oder Meerblick. Ebenfalls werden Junior Suiten und Ocean View Junior Suiten angeboten wie auch die grösseren Suiten und Ocean View Suiten.Die grosszügigen One Bedroom oder Two Bedroom Villas with pool bieten viel Platz und Privatsphäre, alle mit separatem Wohnzimmer, einer Kaffeemaschine, einer Aussendusche, einem Plunge-Pool und einer Terrasse.

Unterhaltung Abendunterhaltung & Shows.

Gratis-Sport Tischtennis, Billard, Windsurfen, Kitesurfen, Stand-up-Paddling, Volleyball, Fitnessstudio.

Sport gegen Gebühr Hochseefischen.