Diamonds Bijoux
Zanzibar Südostküste
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel ist im stilvollen Arabischen- und Swahili-Design gestaltet und versprüht ein einzigartiges Ambiente. Kulinarisch erwartet Sie eine vielfältige Auswahl: Im internationalen Hauptrestaurant, im Steakhouse, in der Pizzeria, im asiatischen Restaurant sowie im Teppanyaki-Restaurant werden Sie mit köstlichen Spezialitäten aus aller Welt verwöhnt. Mehrere Bars, ein Pool sowie ein natürlicher Pool laden zum Entspannen und Geniessen ein.
Angebot
Spa mit Behandlungsräumen, Hammam, Sauna, Kneipp-Pfad und einem Relax-Pool.
Zimmer
Die Deluxe und Ocean View Deluxe Zimmer sind in einer gelungenen Kombination aus modernen und lokalen Elementen eingerichtet und bieten Klimaanlage, Ventilator, TV, WiFi, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe sowie einen Balkon oder eine Terrasse mit Garten- oder Meerblick. Ebenfalls werden Junior Suiten und Ocean View Junior Suiten angeboten wie auch die grösseren Suiten und Ocean View Suiten.Die grosszügigen One Bedroom oder Two Bedroom Villas with pool bieten viel Platz und Privatsphäre, alle mit separatem Wohnzimmer, einer Kaffeemaschine, einer Aussendusche, einem Plunge-Pool und einer Terrasse.
Unterhaltung
Abendunterhaltung & Shows.
Gratis-Sport
Tischtennis, Billard, Windsurfen, Kitesurfen, Stand-up-Paddling, Volleyball, Fitnessstudio.
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen.
Kinder
Kids Club für Kinder von 4 - 10 Jahren, Babysitting auf Anfrage.
ab CHF 208.– / pro Person
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