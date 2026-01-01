Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Schöner weißer Sandstrand auf der Insel Little Corn, Nicaragua

Corn Island Reisen

Geheimtipp mit jeder Menge Karibikfeeling

Corn Island in Nicaragua wird noch immer als Geheimtipp gehandelt. Mit palmengesäumten Stränden und einem türkisblauen Meer sind die idealen Voraussetzungen für Ferien im Paradies gegeben. Relaxen Sie in einer Hängematte und geniessen Sie den einzigartigen Ausblick. Die benachbarte Insel Little Corn erreichen Sie einfach per Tagesausflug. Inmitten des Karibischen Meeres befinden sich diese beiden Inseln und garantieren Erholung und Entspannung. Wenn auch Sie schon immer einmal eine kleine Auszeit in der Karibik geplant haben, eignen sich Corn Island Ferien hierfür ideal! Unsere Spezialisten stehen Ihnen für nähere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Badeferien in Nicaragua

Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag

Flitterwochen in Nicaragua

Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen

Kolonialstädte

Erkunden und bestaunen Sie aufregende und geschichtsträchtige Städte in Nicaragua

Kultur in Nicaragua

Mit uns erfahren Sie alles über die aufregende Kultur des Landes

Trekkings

Geführte Touren durch die schönsten Regionen in Nicaragua

Reiseinformationen

Alle Informationen für eine perfekte Reisevorbereitung

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren