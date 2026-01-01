Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Granada mit einer Kirche, Nicaragua

San Juan del Sur Reisen

Der Traumstrand direkt vor der Tür

Strandliebhaber und auch Surfer sind an diesem Ort besonders gut aufgehoben. Restaurants und Bars reihen sich entlang der wunderschönen Strandpromenade. Von hier aus geniessen Sie einen grossartigen Ausblick auf San Juan del Sur. Besonders die Sonnenuntergänge werden Sie begeistern, denn bei Dämmerung präsentiert sich der Himmel in herrlichen Farben. Für einen gelungen Aufenthalt benötigen Sie natürlich eine komfortable Unterkunft. Wir empfehlen Ihnen das Pelican Eyes Resort in San Juan del Sur. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und bieten Ihnen auch weitere ausgesuchte Hotels und Resorts an.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Badeferien in Nicaragua

Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag

Flitterwochen in Nicaragua

Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen

Kolonialstädte

Erkunden und bestaunen Sie aufregende und geschichtsträchtige Städte in Nicaragua

Kultur in Nicaragua

Mit uns erfahren Sie alles über die aufregende Kultur des Landes

Trekkings

Geführte Touren durch die schönsten Regionen in Nicaragua

Reiseinformationen

Alle Informationen für eine perfekte Reisevorbereitung

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren