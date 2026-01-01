Hacienda Uayamon
Uayamon
Beschreibung
Einleitung
Das elegante und geschichtsträchtige Anwesen besticht durch seine idyllische Lage inmitten von einem wilden Garten und grünen Bäumen, unter welchen ein imposanter Ceibabaum dominant hervorsticht.
Lage
20 Fahrminuten ausserhalb der schönen Kolonialstadt Campeche in Richtung der sehenswerten Ruinenstätte von Edzná liegt diese luxuriöse Hacienda aus dem Jahr 1792. Bis nach Edzná sind es 35km.
Angebot
Die Hacienda aus der Luxus-Kollektion der renommierten Starwood-Hotelkette besticht durch Eleganz, Charme und einem mystischen Touch. Die Anlage ist ein koloniales Juwel und ein lebender Beweis des Wohlstandes vergangener Tage. In ihrer Blütezeit war die Hacienda ein richtiges kleines Dorf mit eigener Bahnstation. Angebaut wurden damals Mais, Zuckerrohr, Holz und natürlich Sisal. Heute besitzt die Hacienda ein exklusives Restaurant mit regionaler Küche, eine Bar, eine Bibliothek ein säulenbestücktes Schwimmbad mit Sonnenterrasse und viel Schatten und das Hol-Be Spa. Fahrräder stehen für Hotelgäste zur Verfügung und morgens kann kostenlos jeweils auch ein Ausritt hoch zu Pferd organisiert werden.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 12 Zimmer und Suiten. Die im gepflegten Garten verteilten Villen bieten Ruhe und privates Ambiente. Die Junior Suiten sind mit originellen Bädern mit überdimensionierten Wannen und separater Dusche, Terrasse oder halboffener natürlicher Höhle und jeglichem Komfort ausgestattet. Die grösseren Deluxe Suiten haben ein originelles Badebecken im privaten Garten und verfügen zusätzlich über eine Stereoanlage. Zur Grundausstattung aller Zimmer gehören 2 Einzelbetten oder 1 Kingsize-Bett, Hängematte, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, kostenlos WIFI, Telefon, Minibar, Haartrockner und Bademantel.
Preis auf Anfrage
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