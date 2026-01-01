Beschreibung

Einleitung Das elegante und geschichtsträchtige Anwesen besticht durch seine idyllische Lage inmitten von einem wilden Garten und grünen Bäumen, unter welchen ein imposanter Ceibabaum dominant hervorsticht.

Lage 20 Fahrminuten ausserhalb der schönen Kolonialstadt Campeche in Richtung der sehenswerten Ruinenstätte von Edzná liegt diese luxuriöse Hacienda aus dem Jahr 1792. Bis nach Edzná sind es 35km.

Angebot Die Hacienda aus der Luxus-Kollektion der renommierten Starwood-Hotelkette besticht durch Eleganz, Charme und einem mystischen Touch. Die Anlage ist ein koloniales Juwel und ein lebender Beweis des Wohlstandes vergangener Tage. In ihrer Blütezeit war die Hacienda ein richtiges kleines Dorf mit eigener Bahnstation. Angebaut wurden damals Mais, Zuckerrohr, Holz und natürlich Sisal. Heute besitzt die Hacienda ein exklusives Restaurant mit regionaler Küche, eine Bar, eine Bibliothek ein säulenbestücktes Schwimmbad mit Sonnenterrasse und viel Schatten und das Hol-Be Spa. Fahrräder stehen für Hotelgäste zur Verfügung und morgens kann kostenlos jeweils auch ein Ausritt hoch zu Pferd organisiert werden.