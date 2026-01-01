Beschreibung

Einleitung Auf dieser im 17. Jahrhundert erbauten Hacienda finden Sie Ruhe und Erholung. Vor drei Jahren wurde das Anwesen von einem französischen Paar übernommen und liebevoll restauriert. Ausgrabungsstätten wie Uxmal oder Kabah und Celestun liegen nur ca. 30-45 Fahrminuten entfernt.

Lage Die Hacienda liegt herrlich ruhig auf dem Lande, südlich von Mérida. In nur 20 Minuten Fahrtzeit erreicht man das betriebsame, historische Zentrum der Hauptstadt Yucatáns.

Angebot Auf dem 15 Hektar grossen Anwesen verteilen sich verschiedene Gebäude. Im Casa de Maquina, welches einen schönen Innenhof und Speisesaal bietet, finden Sie auch das Restaurant La Creole mit einer grossen Terrasse, eine Bar sowie die Bibliothek. Die kleine Poolanlage befindet sich unmittelbar beim Casa de Maquina. Neben dem Haupthaus befindet sich eine geschichtsträchtige Kapelle, die heute auch als Seminarraum dient. Die Hacienda ist in eine schönen Gartenanlage eingebettet und die zerfallenen Mauern, die das Gelände umgeben, erinnern an vergangene Zeiten.