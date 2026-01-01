Beschreibung

Einleitung Unserer Meinung nach handelt es sich bei diesem Bijou um die wohl schönste Hacienda für Romantiker und Ruhesuchende. Die ehemalige Plantage wurde in akribischer Detailtreue mit grösster Sorgfalt originalgetreu restauriert und mit einer äusserst stilvollen Ausstattung ergänzt. Die sanften Klänge der Natur dringen hier noch ungestört an Ihr Ohr.

Lage Die luxuriöse Hacienda der Starwood-Hotelkette liegt beim Mayadorf Tixkobob inmitten der einmaligen yukatekischen Naturlandschaft, nur 30 Fahrminuten von Mérida entfernt. Zum berühmten Franziskaner Konvent von Izamal, der Stadt der 3 Kulturen, sind es ebenfalls etwa 30 Fahrminuten. Nach Chichén Itzá dauert die Fahrt 1,5 Stunden.

Angebot Die liebevoll renovierte romantische Hacienda aus dem 17. Jh. hatte sich von Anfang an ganz dem Produkt Sisal, einer Faserpflanze aus der Gattung der Agaven, verschrieben. Sie verfügt über ein Schwimmbad, welches früher als Wasserreservoir genutzt wurde sowie ein Jacuzzi, eineschöne Sonnenterrasse mit Hängematten und ein gediegenes Gourmet-Restaurant, wo abends bei Kerzen- und Fackellicht zu Tisch gebeten wird. Gehwege führen durch den gepflegten Garten zur Kapelle mit integrierter Bibliothek und den grossartigen Unterkünften in unterschiedlichen Gebäuden. Fahrradverleih und Massagen gehören zum Angebot. Auf Wunsch kann auch ein morgendlicher Ausritt angeboten werden.