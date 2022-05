Manuel Antonio Reisen

Eine Flora und Fauna, die Sie in Entzücken versetzen wird, ist charakteristisch für die Region des Nationalparks Manuel Antonio. Besonders die verschiedenen dort lebenden Affen sind possierlich und machen Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Des Weiteren sorgen traumhafte Strände, an denen Sie entlangwandern können, für Abwechslung und Entspannung. Beobachten Sie Faultiere in ihrem natürlichen Lebensraum und zahlreiche andere Tiere, die Sie nur in diesem Teil der Welt finden. Zögern Sie nicht, unsere Spezialisten zu kontaktieren, um schon bald selbst die Schönheit des Manuel Antonio Nationalparks in vollen Zügen zu geniessen!