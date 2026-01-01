Belize City Hotels im Überblick
Karibik pur in einem kleinen Land
The Great House
Preis auf Anfrage
Belize City
Dieses Wahrzeichen wurde 1927 von talentierten Handwerkern gebaut und behält seine Schönheit und Charme. Jetzt ist...
Best Western Belize Biltmore Plaza
Preis auf Anfrage
Belize City
Das Best Western Plus Belize Biltmore Plaza in Belize City bietet komfortable Unterkünfte mit modernen...
Unterwasserwelt in Belize
Hier finden Sie einzigartige Angebote für Tauchreisen zu den bekanntesten Spots
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