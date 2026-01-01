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Belize City, Belize

Belize City Hotels im Überblick

Karibik pur in einem kleinen Land

In Belize City finden Sie zahlreiche Museen, die Ihnen die Geschichte des Landes zeigen. Die älteste anglikanische Kirche in Mittelamerika ist ebenfalls hier zu finden. Etwas ausserhalb der Stadt liegt der Zoo, der eine Vielzahl interessanter Tiere beheimatet – ein beliebtes Ausflugsziel besonders für Familien mit Kindern. Von Wildtiertouren bis hin zu Entspannung und Erholung am Strand, Belize City bietet eine grossartige Vielfalt, sodass für jeden etwas dabei ist! Einen Ausflug in den Regenwald und zu den Maya-Ruinen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Fragen Sie unsere Spezialisten nach weiteren Angeboten!

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