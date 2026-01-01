Das Best Western Plus Belize Biltmore Plaza in Belize City bietet komfortable Unterkünfte mit modernen Annehmlichkeiten, darunter ein Pool, ein Restaurant und ein Fitnesscenter. Dank seiner günstigen Lage in der Nähe des Flughafens eignet es sich ideal für Geschäfts- und Freizeitreisende.

Das Best Western Plus Belize Biltmore Plaza befindet sich in Belize City, dem lebendigen urbanen Zentrum von Belize. Nur wenige Minuten vom Philip S.W. Goldson International Airport entfernt gelegen, bietet das Hotel einfachen Zugang zu Geschäfts- und Freizeitzielen. Innerhalb der Stadt können Gäste historische Wahrzeichen wie das Belize Museum und das Government House erkunden oder zu nahegelegenen Attraktionen wie dem Belize Barrier Reef oder den Maya-Ruinen aufbrechen. Dank seiner zentralen Lage können Gäste auch die vielfältige kulinarische Szene und das lebendige Nachtleben von Belize City geniessen.