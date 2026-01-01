Beschreibung

Einleitung Dieses Wahrzeichen wurde 1927 von talentierten Handwerkern gebaut und behält seine Schönheit und Charme. Jetzt ist diese prächtige vierstöckige Kolonialstilresidenz wahrscheinlich das grösste klassische Holzhaus, das in Belize noch existiert. Ursprünglich als Familienhaus gebaut, bietet diese wundervolle Struktur noch die Wärme und den Komfort, der an die frühen Kolonialzeiten von Belize erinnert. Auf den geräumigen Veranden vor dem Haus können Sie sich entspannen und loslassen inmitten der beruhigenden Umarmung der karibischen Brise.

Lage Das Hotel liegt inmitten des historischen Stadtteils von Fort George unweit vom Hafen und weiteren Sehenswürdigkeiten. Zum Belize Harbour und dem Baron Bliss Memorial sind es 100 m und in das Stadtzentrum 10 Gehminuten. Der Zoo ist 40 Fahrminuten entfernt.

Angebot Geniessen Sie das Essen oder nur einen Cocktail im kühlen karibischen Innenhof, der sich im unteren Garten des Great Houses befindet. Die internationale Küche vereint die Aromen der mittelamerikanischen und karibischen Nachbarn. Die üppigen tropischen Fruchtbäume und Pflanzen akzentuiert diese Atmosphäre im Freien.