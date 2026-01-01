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Strand, Belize

Belize Hotels vom Spezialisten

Eine Hängematte zwischen zwei Palmen

Rundreisen durch Belize bringen Sie zu den schönsten Stränden der Welt. Das wunderschöne Barrier Reef ist ein regelrechter Anziehungsmagnet. Der Zwergstaat ist bekannt für sein tiefblaues Meer, die palmengesäumten Sandstrände und natürlich auch für seine exklusiven Hotels und Resorts. Besuchen auch Sie die bunten Riffe und die aufregende Unterwasserwelt von Belize. In Ihren Belize Ferien vergessen Sie den Stress und die Hektik des Alltags im Handumdrehen. Das karibische Flair, die Gastfreundschaft der Einheimischen und natürlich der zuvorkommende Service in den Hotelanlagen werden Sie sofort begeistern. Fragen Sie unsere Spezialisten nach aktuellen Angeboten für Belize Rundreisen.

Hotels nach Regionen

The Cayes

Belize City

Belmopan

Gallon Jug

Lamanai

Placencia

Punta Gorda

San Ignacio

Exklusive Resorts in der Karibik

Eine Vielfalt an Möglichkeiten

Belize Reisen bringen Sie natürlich auch in den Regenwald! Erkunden Sie diese einzigartige und aufregende Naturlandschaft mit einem erfahrenen Guide an Ihrer Seite. Im Anschluss können Sie sich im Karibischen Meer die gewünschte Abkühlung holen. In diesen Ferien ist für jeden etwas dabei! Empfehlenswert ist auch ein Aufenthalt in der Region rund um Placencia, wo Sie die wohl schönsten Sandstrände von Belize vorfinden. Wassersportler kommen bei diesen Ferien ebenfalls nicht zu kurz – in und rund um Belize warten über 70 Tauchgebiete auf Sie.

Badeferien in Belize

Verbringen auch Sie erholsame Ferien an den Traumstränden von Belize

Flitterwochen in Belize

Im Ferienparadies Belize einige romantische Tage oder Wochen verbringen

Unterwasserwelt in Belize

Hier finden Sie einzigartige Angebote für Tauchreisen zu den bekanntesten Spots

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles über die beste Reisezeit, Feiertage, Ferien mit Kindern und vieles mehr

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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