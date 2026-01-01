Belize Hotels vom Spezialisten
Eine Hängematte zwischen zwei Palmen
Hotels nach Regionen
Exklusive Resorts in der Karibik
Eine Vielfalt an Möglichkeiten
Belize Reisen bringen Sie natürlich auch in den Regenwald! Erkunden Sie diese einzigartige und aufregende Naturlandschaft mit einem erfahrenen Guide an Ihrer Seite. Im Anschluss können Sie sich im Karibischen Meer die gewünschte Abkühlung holen. In diesen Ferien ist für jeden etwas dabei! Empfehlenswert ist auch ein Aufenthalt in der Region rund um Placencia, wo Sie die wohl schönsten Sandstrände von Belize vorfinden. Wassersportler kommen bei diesen Ferien ebenfalls nicht zu kurz – in und rund um Belize warten über 70 Tauchgebiete auf Sie.
Unterwasserwelt in Belize
Hier finden Sie einzigartige Angebote für Tauchreisen zu den bekanntesten Spots
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen