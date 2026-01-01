Belize Rundreisen vom Spezialisten
Wildlife-Ferien in Zentralamerika
Natur pur und historische Maya-Stätten
Den Dschungel und die Traumstrände entdecken
Drei Viertel des Landes sind mit Wäldern und Dschungel bedeckt. Unsere geführten Rundreisen durch Belize bringen Sie auch in die grüne „Hölle“, in den Cockscomb-Naturpark. Mächtige Mahagoni-Riesen beherrschen hier das Bild. Neben den touristischen Schwerpunkten, der einzigartigen Natur und den Traumstränden hat Belize ausserdem inmitten des Dschungels geheimnisvolle Ausgrabungsstätten aus der Maya-Zeit zu bieten!
Unterwasserwelt in Belize
Hier finden Sie einzigartige Angebote für Tauchreisen zu den bekanntesten Spots
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