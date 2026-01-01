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Jaguar in Belize

Belize Rundreisen vom Spezialisten

Wildlife-Ferien in Zentralamerika

Vorhang auf für eine beeindruckende, fast unberührte Natur. Ursprüngliche Wälder und aufregende Dschungelgebiete halten das eine oder andere Abenteuer bereit: Der Jaguar, der König des Dschungels, streift immer noch durch sein grünes Revier. Bereits die Mayas verehrten ihn und erhoben ihn zum Sinnbild von Priester und Königen. Mit etwas Glück begegnen Sie ihm auf Ihren Belize Reisen! Weitere exotische Vertreter der faszinierenden Tierwelt Belizes wie der scheue Puma, der Ozelot, der interessante Tapir und die Wieselkatze laufen Ihnen auf Ihren Exkursionen über den Weg.

Beobachten Sie, wie es sich der bunte Regenbogentukan auf einer Palme bequem macht. Bei einem Tauchausflug zwischen den Korallenriffen treffen Sie den zutraulichen Manati. Unsere Spezialisten geben Ihnen Tipps zu den besten Möglichkeiten, all diese Tiere zu Gesicht zu bekommen.

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Natur pur und historische Maya-Stätten

Den Dschungel und die Traumstrände entdecken

Drei Viertel des Landes sind mit Wäldern und Dschungel bedeckt. Unsere geführten Rundreisen durch Belize bringen Sie auch in die grüne „Hölle“, in den Cockscomb-Naturpark. Mächtige Mahagoni-Riesen beherrschen hier das Bild. Neben den touristischen Schwerpunkten, der einzigartigen Natur und den Traumstränden hat Belize ausserdem inmitten des Dschungels geheimnisvolle Ausgrabungsstätten aus der Maya-Zeit zu bieten!

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