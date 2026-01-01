Vorhang auf für eine beeindruckende, fast unberührte Natur. Ursprüngliche Wälder und aufregende Dschungelgebiete halten das eine oder andere Abenteuer bereit: Der Jaguar, der König des Dschungels, streift immer noch durch sein grünes Revier. Bereits die Mayas verehrten ihn und erhoben ihn zum Sinnbild von Priester und Königen. Mit etwas Glück begegnen Sie ihm auf Ihren Belize Reisen! Weitere exotische Vertreter der faszinierenden Tierwelt Belizes wie der scheue Puma, der Ozelot, der interessante Tapir und die Wieselkatze laufen Ihnen auf Ihren Exkursionen über den Weg.

Beobachten Sie, wie es sich der bunte Regenbogentukan auf einer Palme bequem macht. Bei einem Tauchausflug zwischen den Korallenriffen treffen Sie den zutraulichen Manati. Unsere Spezialisten geben Ihnen Tipps zu den besten Möglichkeiten, all diese Tiere zu Gesicht zu bekommen.