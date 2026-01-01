Die unter dem Namen «The Cayes» bekannten Inseln vor der Küste von Belize sind ein Paradies für Taucher: Direkt vor den Inseln verläuft das Belize Barrier Reef, das als zweitgrösstes Riff der Erde gilt. Auch wenn nur wenige der vielen Inseln bewohnt sind, finden Sie in dieser Region von Belize luxuriöse Hotels und Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel Golfplätze. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch der Insel Ambergris Caye, die über eine gute Infrastruktur verfügt. Kontaktieren Sie einfach unsere Spezialisten, wenn Sie Belize selbst kennenlernen möchten!

Das Leben auf den Inseln ist herrlich entschleunigt: Sandwege statt Strassen, karibische Rhythmen und türkisblaues Wasser, wohin das Auge reicht. Neben Tauchen und Schnorcheln gehören Segeln, Kajakfahren und Fischen zu den beliebtesten Aktivitäten. Ob lebhaftes Inselstädtchen, entspanntes Barfuss-Ambiente oder exklusive, abgeschiedene Insellodge – die Cayes bieten für jeden Reisestil das passende Inselerlebnis und eignen sich perfekt als Badeverlängerung nach einer Rundreise durch Belize.

Baden und Schnorcheln sind auf den Cayes grundsätzlich das ganze Jahr über möglich; als besonders angenehm gelten die trockeneren Monate zwischen etwa Dezember und Mai. Gerne stellen Ihnen unsere Zentralamerika-Spezialisten Ihre massgeschneiderte Kombination aus Rundreise und Inselferien zusammen.