Belize Tauchen vom Spezialisten

Die Unterwasserwelt vor der Küste von Belize ist ein Ort, der durch seine Artenvielfalt beeindruckt. Ein atemberaubend schönes Barriererriff, dem ein Saumriff vorgelagert ist, macht die Küste vor Belize zu einem Tauchrevier der Extraklasse, in dem jeder Tauchgang ein einzigartiges Erlebnis darstellt. Freuen Sie sich beim Tauchen vor Belize über fantastische Unterwasserlebnisse und beobachten Sie so eindrucksvolle Meeresbewohner wie Riffhaie, Hammerhaie und Bullenhaie.

Ein so artenreicher Lebensraum wie dieses Riff, welches als zweitgrösstes der Welt gilt, ist ein Naturraum mit vielen Geheimnissen, der Sie dazu einlädt, dort beim Tauchen und Schnorcheln aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen. Kontaktieren Sie für traumhafte Taucherlebnisse in Belize doch einfach unsere Spezialisten.