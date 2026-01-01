Belize Tauchen vom Spezialisten
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Die herrlichsten Tauchreviere in Belize
Tauchen in Belize ist spektakulär
Wenn Sie in Belize unvergessliche Tauchferien verbringen möchten, ist es ein Muss, dem sogenannten Blue Hole, welches auch als Blaues Wunder bekannt ist, einen Besuch abzustatten. Dieses bis zu 130 Meter tiefe Loch mitten im Meer, welches von kleinen Inseln umgeben wird, ist ein einzigartiger Tauchplatz, an dem sich solch interessante Meeresbewohner wie Weisse Haie tummeln.
Von den Tauchspots vor der Küste von Belize ist dies mit Sicherheit der aussergewöhnlichste. Ein weiteres Tauchrevier, das von vielen Kennern empfohlen wird, ist das Gebiet rund um Ambergris Cay, welches genauso wie das Turneffe Atoll zu den beliebtesten Orten im Belize-Riff zählt. Ebenfalls traumhafte Tauchreviere finden Sie in Placencia und am Lighthouse Reef, welche auch zum Schnorcheln geeignet sind.
Land der traumhaften Badestrände
Belize ist ein Land der Vielfalt, in dem Sie neben herausragenden Tauchgebieten an einem der schönsten Korallenriffe der Welt auch viele andere Highlights finden können. So lockt der direkt hinter den Stränden von Belize beginnende Regenwald zu interessanten Ausflügen in eine traumhafte Natur. Auf diesen Abstechern in eine herausragende Landschaft ist es auch möglich, Ruinen von imposanten Stätten der Mayakultur zu besichtigen. Ein kristallklares Meer, feinsandige Strände sowie ein von einer reichhaltigen Pflanzenwelt geprägtes Hinterland machen Belize zu einem Ferienziel mit vielen Möglichkeiten.
Egal, ob Sie in erster Linie in einer atemberaubenden Natur aktiv sein möchten oder lieber auf den Spuren einer uralten Kultur durch einen von vielen Tieren bevölkerten Dschungel reisen wollen, Ferien in Belize sind immer eine sehr gute Wahl.
Belize Reisen sind sowohl für Abenteurer als auch für Ruhesuchende perfekt
Ein Ort, den Sie auf Rundreisen oder Mietwagenrundreisen durch Belize unbedingt aufsuchen sollten, ist das Städtchen San Pedro auf den Cayes, welches alles bietet, was Sie sich von Traumferien erhoffen. Weitläufige Strände, beeindruckende Riffe und noch vieles mehr können Sie in diesem Teil von Belize geniessen, während Sie an einem der schönsten Orte Mittelamerikas einfach mal ausspannen. Belize Reisen sind insbesondere dann empfehlenswert, wenn Sie sich einerseits ausruhen möchten, aber auch daran interessiert sind, aktiv zu sein.
Unterwasserwelt in Belize
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