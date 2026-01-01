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Cayes, Belize

Belize Badeferien vom Spezialisten

Schöne Sandstrände und komfortable Hotels

Karibisches Lebensgefühl an der Küste und ein traumhaftes Hinterland, welches von dichtem Dschungel geprägt wird, macht Belize zu einem Traumziel für entspannte Ferien. Erholung und Ruhe stehen an den Stränden und auf den exotischen Inseln Belizes absolut im Vordergrund, weswegen das Land alles bietet, um dort perfekte Badeferien zu verbringen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Ort sind, an dem Sie sich in einer herausragenden Landschaft nachhaltig vom Stress des Alltags erholen können, sind Sie in Belize genau richtig.

Wenn Sie etwas Abwechslung wünschen, können Sie Ihre Strandferien kurz unterbrechen und die faszinierenden Stätten der Mayas im Urwald besuchen. Werden Sie noch heute aktiv und nehmen Sie Kontakt mit unseren Spezialisten auf, die gemeinsam mit Ihnen Belize Ferien der Extraklasse für Sie zusammenstellen.

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Entspannen auf den Cayes Inseln

Belize – ein Land, in dem es gemächlich zugeht

Selbst die Hauptstadt des Landes, Belize City ist ein Ort der Ruhe und unterstreicht durch viele Holzhäuser seinen eher dörflichen Charakter. Die unter dem Namen Cayes bekannten Inseln vor der Küste Belizes beeindrucken durch ihre Schönheit und sind ein Ort, an dem Sie entspannt baden und fischen können. Gemächlich, langsam und wunderschön, so kann man das Leben auf den Cayes beschreiben, weswegen sich immer mehr Erholungssuchende in dieser Region auf die Suche nach Ruhe und Frieden machen.

Naturmonumente von besonderer Schönheit prägen Belize

Belize hat aber noch mehr zu bieten als herrlichen Regenwald und viele traumhafte Inseln ohne Autoverkehr. Denn vor allem das sehr beeindruckende Barrier Reef vor Belize ist ein Ort, der aufgrund seiner Einzigartigkeit nicht nur von Tauchern geschätzt wird. Das Riff ist ein Höhepunkt auf Rundreisen durch Belize und lädt Sie dazu ein, nach Herzenslust zu tauchen und zu schnorcheln. Entdecken Sie eine unvergleichliche Unterwasserwelt und geniessen Sie die Schönheit eines einzigartigen Korallenriffs, an welchen Sie eine unvergessliche Zeit verbringen können.

Falls Sie Belize im Rahmen von Mietwagenrundreisen erkunden, haben Sie die Qual der Wahl, welche der faszinierenden Landschaften Sie zuerst besuchen möchten.

Belize Reisen – ein traumhaftes Erlebnis

Ein Ort, den Sie während Ihres Aufenthaltes in Belize unbedingt besuchen sollten, ist die traumhaft schöne Insel Caye Caulker, auf der nur sehr wenige Menschen leben und die durch ihre feinen Sandstrände begeistert. Aber auch das im Süden von Belize gelegene Städtchen Punta Gorda ist ein sehr empfehlenswertes Ferienziel, wenn Sie in Belize einen Ort suchen, an dem es sich lohnt, eine Weile zu bleiben. Gemütliche und auch komfortable Hotels sorgen dafür, dass Sie in diesem Teil von Belize sehr gut ausspannen können.

Trotz der herrlichen Lage des Ortes können Sie von dort aus aber auch viele der Sehenswürdigkeiten von Belize gut erreichen und zum Beispiel auf den Spuren der Mayas den nicht weit entfernten Urwald ausgiebig und nach Herzenslust erkunden.

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