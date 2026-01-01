Belize Badeferien vom Spezialisten
Schöne Sandstrände und komfortable Hotels
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Entspannen auf den Cayes Inseln
Belize – ein Land, in dem es gemächlich zugeht
Selbst die Hauptstadt des Landes, Belize City ist ein Ort der Ruhe und unterstreicht durch viele Holzhäuser seinen eher dörflichen Charakter. Die unter dem Namen Cayes bekannten Inseln vor der Küste Belizes beeindrucken durch ihre Schönheit und sind ein Ort, an dem Sie entspannt baden und fischen können. Gemächlich, langsam und wunderschön, so kann man das Leben auf den Cayes beschreiben, weswegen sich immer mehr Erholungssuchende in dieser Region auf die Suche nach Ruhe und Frieden machen.
Naturmonumente von besonderer Schönheit prägen Belize
Belize hat aber noch mehr zu bieten als herrlichen Regenwald und viele traumhafte Inseln ohne Autoverkehr. Denn vor allem das sehr beeindruckende Barrier Reef vor Belize ist ein Ort, der aufgrund seiner Einzigartigkeit nicht nur von Tauchern geschätzt wird. Das Riff ist ein Höhepunkt auf Rundreisen durch Belize und lädt Sie dazu ein, nach Herzenslust zu tauchen und zu schnorcheln. Entdecken Sie eine unvergleichliche Unterwasserwelt und geniessen Sie die Schönheit eines einzigartigen Korallenriffs, an welchen Sie eine unvergessliche Zeit verbringen können.
Falls Sie Belize im Rahmen von Mietwagenrundreisen erkunden, haben Sie die Qual der Wahl, welche der faszinierenden Landschaften Sie zuerst besuchen möchten.
Belize Reisen – ein traumhaftes Erlebnis
Ein Ort, den Sie während Ihres Aufenthaltes in Belize unbedingt besuchen sollten, ist die traumhaft schöne Insel Caye Caulker, auf der nur sehr wenige Menschen leben und die durch ihre feinen Sandstrände begeistert. Aber auch das im Süden von Belize gelegene Städtchen Punta Gorda ist ein sehr empfehlenswertes Ferienziel, wenn Sie in Belize einen Ort suchen, an dem es sich lohnt, eine Weile zu bleiben. Gemütliche und auch komfortable Hotels sorgen dafür, dass Sie in diesem Teil von Belize sehr gut ausspannen können.
Trotz der herrlichen Lage des Ortes können Sie von dort aus aber auch viele der Sehenswürdigkeiten von Belize gut erreichen und zum Beispiel auf den Spuren der Mayas den nicht weit entfernten Urwald ausgiebig und nach Herzenslust erkunden.
Unterwasserwelt in Belize
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