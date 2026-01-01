Impfungen sind für eine unproblematische Einreise nicht vorgeschrieben. Gelbfieber ist in einigen Regionen jedoch immer wieder ein Thema. Schutzimpfungen gegen Hepatitis A und B, Typhus und Tetanus sollten allerdings vorhanden sein. Belize gilt als überaus sicheres Land. Selbst in den Abend- und Nachtstunden können Sie ohne Bedenken auf die Strasse gehen.