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Xunantunich, Belize

Belmopan Hotels: unsere Auswahl

Belmopan, die Hauptstadt von Belize, liegt im grünen Landesinneren, eingebettet zwischen sanften Hügeln am Rande der Maya Mountains. Die planmässig angelegte Stadt wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegründet, nachdem ein schwerer Hurrikan die Küstenmetropole Belize City getroffen hatte. Heute präsentiert sich Belmopan als eine der kleinsten und ruhigsten Hauptstädte Amerikas – ein entspannter Verwaltungssitz mit lokalen Märkten und einer authentischen, unaufgeregten Atmosphäre abseits der touristischen Küstenorte.

Für Reisende ist Belmopan vor allem ein idealer Ausgangspunkt, um das Landesinnere von Belize zu entdecken: Rund um die Stadt erstrecken sich tropische Regenwälder, Flüsse und eindrückliche Höhlensysteme, die zu Wanderungen, Kanufahrten und Ausflügen in die Natur einladen. Auch bekannte Maya-Stätten und die Nationalparks des Cayo-Distrikts sind gut erreichbar. Hotels und Lodges in und um Belmopan liegen oft ruhig im Grünen und eignen sich bestens als Zwischenstopp auf einer Rundreise durch Belize.

Als angenehmste Reisezeit gilt allgemein die trockenere Periode zwischen Dezember und Mai, doch Belize lässt sich grundsätzlich ganzjährig bereisen. Unsere Zentralamerika-Spezialisten kennen Belmopan und seine Umgebung aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise mit passenden Unterkünften zusammen. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

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