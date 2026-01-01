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Punta Gorda, Belize

Punta Gorda

Punta Gorda, von Einheimischen oft nur «PG» genannt, ist die südlichste Stadt von Belize und Hauptort des Toledo District. Das entspannte Küstenstädtchen liegt am Golf von Honduras und ist geprägt von einer bunten Mischung der Kulturen: Garifuna, Maya, Kreolen und Zuwanderer aus aller Welt geben der Stadt ihren unverwechselbaren Charakter. Wer hierher reist, erlebt ein authentisches, kaum touristisches Belize.

Der Süden des Landes ist grün und ursprünglich: Regenwälder, Flüsse und Wasserfälle prägen das Hinterland, und in den Maya-Dörfern der Umgebung wird bis heute Kakao angebaut – die Region ist für ihre feine Schokolade bekannt. Von Punta Gorda aus lohnen sich Ausflüge zu Maya-Stätten, Bootstouren entlang der Küste sowie Schnorchelausflüge zu vorgelagerten Inseln und Riffen. Die Hotels und Lodges der Region sind meist klein, persönlich geführt und naturnah gelegen.

Der Süden von Belize ist deutlich regenreicher als der Norden; als angenehmste Reisezeit gelten allgemein die trockeneren Monate von etwa Februar bis Mai. Unsere Zentralamerika-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und planen Punta Gorda als besondere Etappe Ihrer Belize-Reise ein.

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