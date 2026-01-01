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Cayo District, Belize

Belize Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Belize – Charme der Tropen erleben

Bei Mietwagentouren erkunden Sie Belize im einzigartigen Zentralamerika komplett auf eigene Faust. In den Urwäldern sollten Sie sich allerdings nicht verlaufen! Nehmen Sie bei einer Erkundungstour die Hilfe eines erfahrenen Guides in Anspruch. Zudem warten unzählige blaue Lagunen auf Sie. Taucher kommen in Belize voll und ganz auf ihre Kosten. Die Ruinen der Maya sollten Sie sich ebenfalls nicht entgehen lassen. Belize Reisen bieten jede Menge Abwechslung, denn der Zwergstaat grenzt an Guatemala und Mexiko, somit lohnt sich auch ein kleiner Abstecher in die Nachbarländer.

Bereisen auch Sie dieses noch eher unbekannte Land und kehren Sie mit vielen Eindrücken und positiven Erinnerungen zurück! Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Zahlreiche Inseln und ein wunderschönes Barriere-Riff

Belize unabhängig und felxibel erkunden

In Belize einen Mietwagen zu mieten, ist die optimale Lösung, wenn Sie stets mobil bleiben möchten. In Belize City können Sie Ihren fahrbaren Untersatz entgegennehmen und sich sogleich auf den Weg machen. Machen Sie während Ihrer Belize Ferien an den verschiedensten Stationen Halt. Sie sind mit dem Mietwagen zeitlich unabhängig und flexibel! Unter anderem werden Sie sicherlich auch am zweitgrössten Barriere-Riff einen Stopp einlegen: Das tiefblaue Meer sorgt für Gänsehaut und Sie können hier einige Tage oder auch nur Stunden an der Seite von Millionären aus den USA verbringen.

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Reiseinformationen

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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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