Belize Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Belize – Charme der Tropen erleben
Zahlreiche Inseln und ein wunderschönes Barriere-Riff
Belize unabhängig und felxibel erkunden
In Belize einen Mietwagen zu mieten, ist die optimale Lösung, wenn Sie stets mobil bleiben möchten. In Belize City können Sie Ihren fahrbaren Untersatz entgegennehmen und sich sogleich auf den Weg machen. Machen Sie während Ihrer Belize Ferien an den verschiedensten Stationen Halt. Sie sind mit dem Mietwagen zeitlich unabhängig und flexibel! Unter anderem werden Sie sicherlich auch am zweitgrössten Barriere-Riff einen Stopp einlegen: Das tiefblaue Meer sorgt für Gänsehaut und Sie können hier einige Tage oder auch nur Stunden an der Seite von Millionären aus den USA verbringen.
Unterwasserwelt in Belize
Hier finden Sie einzigartige Angebote für Tauchreisen zu den bekanntesten Spots
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen