Wenn Sie das schöne Städtchen San Ignacio besuchen, liegen Ihnen einige der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten Belizes zu Füssen. Entdecken Sie bei einem Aufenthalt vor Ort zum Beispiel beeindruckende Maya-Stätten und eine einmalige Natur. Insbesondere die vielen Höhlen und Wasserfälle in dieser Gegend von Belize machen einen Aufenthalt in und um San Ignacio zu einem abwechslungsreichen und von Abenteuerlust und Spannung geprägten Vergnügen! Um Belize von seiner schönsten Seite kennenzulernen, kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten und holen Sie sich wertvolle Tipps für Ihre Belize Rundreisen ein.