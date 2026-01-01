Vom Big Apple in den tiefen Süden ab New York City
Vom Big Apple in den tiefen Süden ab New York City
ab CHF 2390.– / pro Person
ab New York City bis Miami
Highlights:
- Garantierte Abfahrten
- Deutsch geführte Rundreise*
- Abwechslung und Kontraste
- Städte, Musik und Strände
14 Tage / 13 Nächte
Reiseprogramm
0. Tag
1. Tag New York City
Individuelle Anreise nach New York und selbstständiger Transfer ins Hotel. 1 Nacht in New York City.
2. Tag Philadelphia / Washington DC
Heute beginnt Ihre Reise mit der Fahrt von Manhattan nach Washington, DC. Sie halten in Philadelphia, der «Geburtsstätte der Nation», wo Sie die Independence Mall und die berühmten Liberty Bell besichtigen. Weiterfahrt nach Washington DC, wo Sie die nächsten 2 Nächte verbringen.
3. Tag Washington DC
Der Tag startet mit einer Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Washingtons, darunter das U.S. Capitol, der Supreme Court, die Library of Congress, das FBI Building, das Washington Monument, das Lincoln Memorial, das Weisse Haus und der Arlington National Cemetery mit dem JFK Memorial. Den restlichen Tag können Sie nach Ihren eigenen Interessen gestalten – etwa bei einem Besuch eines der zahlreichen Museen der Smithsonian Institution oder bei einem Spaziergang entlang des Potomac River.
4. Tag Williamsburg / Roanoke
Heute Morgen fahren Sie nach Williamsburg, der ehemaligen Kolonialhauptstadt Virginias. Schlendern Sie entlang der Duke of Gloucester Street und entdecken Sie eindrucksvolle öffentliche Gebäude, historische Kolonialhäuser sowie das College of William and Mary. Weiterfahrt nach Roanoke, wo Sie übernachten.
5. Tag Blue Ridge Mountains / Great Smoky Mountains
Die Fahrt führt heute durch die Blue Ridge Mountains und entlang malerischer Abschnitte des Blue Ridge Parkway. Anschliessend erwartet Sie die beeindruckende Bergwelt des Great Smoky Mountains National Park, bevor Sie am Nachmittag Gatlinburg erreichen. Nutzen Sie den Abend zur freien Verfügung und entdecken Sie die zahlreichen Restaurants und gemütlichen Lokale entlang der Main Street. 1 Nacht in Gatlinburg.
6. Tag Nashville
Heute führt die Reise zunächst durch Knoxville, die drittgrösste Stadt Tennessees. Am frühen Nachmittag erreichen Sie anschliessend Nashville, die «Music City USA» und Heimat der Country-Musik. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. 1 Nacht in Nashville.
7. Tag Memphis
Durch die ländlichen Landschaften Tennessees geht es nach Memphis, der Stadt des Blues, der Baumwolle und Heimat der legendären Sun Records. Bei einer Stadtrundfahrt entdecken Sie unter anderem die Beale Street, das Zentrum der Blues-Szene. Am Nachmittag haben Fans des «King of Rock ’n’ Roll» die Möglichkeit, Graceland, das ehemalige Zuhause von Elvis Presley, zu besuchen (optional).
8. Tag Jackson / New Orleans
Die Reise führt Sie heute nach Mississippi, dem «Magnolia State». Vorbei an Jackson, der Hauptstadt des Bundesstaates, geht es weiter nach Louisiana und schliesslich nach New Orleans, der Heimat der legendären Mardi-Gras-Feierlichkeiten. Am Abend haben Sie die Möglichkeit, bei einer Dinnerfahrt auf einem authentischen Mississippi-Raddampfer in die kreolische Kultur einzutauchen und den Klängen einer Dixieland-Jazzband zu lauschen (optional). 2 Nächte in New Orleans
9. Tag New Orleans
Ein ganzer Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, um den französischen Charme und die besondere Atmosphäre von New Orleans zu geniessen. Erkunden Sie das French Quarter mit seinen kunstvollen schmiedeeisernen Balkonen, die über den engen Kopfsteinpflastergassen thronen. Besuchen Sie einen der markanten Deiche von New Orleans und erhalten Sie einen Eindruck davon, wie diese beeindruckenden Bauwerke die Stadt vor Hochwasser schützen.
10. Tag Pensacola
Die Reise führt entlang der Mississippi-Golfküste über Mobile in Alabama nach Pensacola in Florida. Unterwegs besuchen Sie das Bellingrath Home mit einem der zehn schönsten Rosengärten der USA. In Pensacola Beach laden die sanft wogenden Strandhafergräser zu einem Spaziergang ein, bevor Sie die Füsse in das angenehm warme, smaragdgrüne Wasser des Golfs von Mexiko tauchen. 1 Nacht in Pensacola
11. Tag Orlando
Die Fahrt führt entlang des Florida Panhandle nach Ocala, das für seine zahlreichen Vollblutgestüte bekannt ist. Weiter geht es durch Zentralflorida, das Zentrum der amerikanischen Zitrusindustrie, bevor Sie am Abend Orlando erreichen. 2 Näche in Orlando
12. Tag Orlando
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Entspannen Sie am Pool oder besuchen Sie eine der zahlreichen Attraktionen Orlandos, beispielsweise Walt Disney World, SeaWorld oder Universal Orlando (Eintritte nicht inbegriffen).
13. Tag Kennedy Space Center / Miami
Sie besuchen das Kennedy Space Center, das Zentrum des amerikanischen Raumfahrtprogramms. Anschliessend geht es weiter nach Miami Beach, dem kulturellen Schmelztiegel Floridas. 1 Nacht in Miami Beach.
14. Tag Rück- oder Weiterreise
Selbstständiger Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.
Geführte Rundreise 14 Tage ab New York bis Miami
- Lokale, deutsch- und englischsprachige Reiseleitung
- Fahrt im klimatisierten Reisebus
- Unterkunft in Mittelklassehotels
- Stadtrundfahrt in Washington, Memphis
- Eintritt ins Kennedy Space Center in Florida
- Gepäcktransport im Hotel
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Getränke
- Optionale Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
- Eine Rundreise exklusiv in deutscher Sprache ist ab 20 deutschsprachigen Teilnehmern garantiert. Wird diese Teilnehmerzahl nicht erreicht, erfolgt die Durchführung mehrsprachig inkl. Deutsch
- Mindestalter: 7 Jahre
- Änderungen im REiseverlauf oder den angebotenen Aktivitäten sind jederzeit möglich
Preise
14 Tage / 13 Nächte ab CHF 2390.– / pro Person