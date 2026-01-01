Vom Big Apple in den tiefen Süden ab New York City

Der Tag startet mit einer Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Washingtons, darunter das U.S. Capitol, der Supreme Court, die Library of Congress, das FBI Building, das Washington Monument, das Lincoln Memorial, das Weisse Haus und der Arlington National Cemetery mit dem JFK Memorial. Den restlichen Tag können Sie nach Ihren eigenen Interessen gestalten – etwa bei einem Besuch eines der zahlreichen Museen der Smithsonian Institution oder bei einem Spaziergang entlang des Potomac River.