Boston Explorer ab Boston
Reisedaten
- täglich vom 01.01.–31.12.
Boston Explorer ab Boston
ab CHF 1095.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights:
- Boston intensiv erleben
- Harvard Universität
- Fenway Park Tour
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise nach Boston und Transfer ins Hotel in Eigenregie. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. 4 Nächte im Staypineapple Hotel South End o.ä.
2. Tag Geschichte und Kulturen
Die Stadt lässt sich bequem zu Fuss entdecken. Sie starten Ihren Tag mit einer geführten Stadttour zu Fuss auf dem historischen Freedom Trail. Vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der amerikanischen Unabhängigkeitsgeschichte, wie zum Beispiel dem Boston Common, der Faneuil Hall und dem Paul Revere House erfahren Sie mehr über die Geschichte der Stadt. Anschliessend lohnt sich ein weiterer Spaziergang durch das charmante North End, das älteste Wohnviertel der Stadt, das für seine italienische Atmosphäre, gemütlichen Cafés und ausgezeichneten Restaurants bekannt ist.
Danach geht es weiter nach Chinatown, einem lebendigen Stadtteil mit asiatischen Märkten, traditionellen Restaurants und kulturellen Einflüssen aus ganz Asien. Ein Besuch der Aussichtsplattform View Boston im Prudential Center, von wo aus sich ein beeindruckender Panoramablick über die Skyline, den Charles River und die umliegenden Stadtviertel bietet, darf natürlich nicht fehlen. Am Abend bietet der elegante Theatre District mit seinen historischen Theatern, schönen Fassaden und belebten Strassen einen spannenden Kontrast zu den historischen Vierteln.
3. Tag Vielfältiges Boston
Erleben Sie die vielfältigen Facetten Bostons bei einem abwechslungsreichen Tag in der Stadt. Spazieren Sie entlang der grünen Oase der Rose Kennedy Greenway oder geniessen Sie die Aussicht auf den Hafen beim Harborwalk, der zahlreiche Sehenswürdigkeiten miteinander verbindet. Im New England Aquarium erwarten Sie faszinierende Einblicke in die Unterwasserwelt des Atlantiks. Im Boston Public Market laden regionale Spezialitäten und lokale Produkte zum Probieren ein, während das interaktive Boston Tea Party Ships & Museum die Ereignisse der Amerikanischen Revolution lebendig werden lässt.
Zum Ausklang empfiehlt sich ein Besuch des modernen Seaport District, der mit seiner attraktiven Uferpromenade, trendigen Restaurants und urbanem Flair zu den spannendsten Vierteln Bostons gehört.
4. Tag Auf nach Cambridge
Ein weiterer Tag steht ganz im Zeichen der renommierten Universitätsstadt Cambridge. Bei einer geführten Tour durch die berühmte Harvard University erhalten Sie spannende Einblicke in die Geschichte und Traditionen einer der angesehensten Hochschulen der Welt. Anschliessend bietet das Harvard Art Museums mit seiner bedeutenden Sammlung von Werken aus verschiedenen Epochen und Kulturen einen kulturellen Höhepunkt. Danach lädt die belebte Massachusetts Avenue (Mass Ave) mit ihren Buchhandlungen, Cafés und Boutiquen zum Flanieren ein.
Ein Besuch am benachbarten Massachusetts Institute of Technology (MIT) vermittelt einen Eindruck von einer der weltweit führenden Institutionen für Wissenschaft und Technologie. Lassen Sie den Abend in Boston bei einem Abendessen im eleganten Stadtteil Back Bay ausklingen, der mit seinen historischen Backsteinhäusern, stilvollen Restaurants und seiner besonderen Atmosphäre zu den beliebtesten Vierteln der Stadt zählt.
5. Tag Sport, Kulinarik und Kultur
Entdecken Sie an diesem Tag einige der kulturellen und sportlichen Höhepunkte Bostons. Eine geführte Tour durch den legendären Fenway Park, der Heimat der Boston Red Sox und eines der ältesten Baseballstadien der USA, ist ein wahres Highlight. Anschliessend bietet der moderne Time Out Market eine grosse Auswahl an lokalen Spezialitäten und internationalen Köstlichkeiten unter einem Dach. Das einzigartige Isabella Stewart Gardner Museum begeistert mit seiner aussergewöhnlichen Kunstsammlung und dem prachtvollen Innenhof. Das benachbarte Museum of Fine Arts (MFA) ist eines der bedeutendsten Kunstmuseen Nordamerikas mit Werken aus nahezu allen Epochen und Kontinenten.
6. Tag Rückreise
Vor Ihrer Rückreise bleibt noch Zeit für einen entspannten Shoppingtag in Boston. Die Stadt bietet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Von den eleganten Boutiquen der Newbury Street über die exklusiven Geschäfte in Back Bay bis hin zu Outlet-Shopping in Assembly Row finden Besucher eine grosse Auswahl an Mode, Lifestyle- und Souvenirgeschäften. Anschliessend individuelle Rück- oder Weiterreise.
Im Preis inbegriffen
- 5 Nächte im Mitteklassehotel
- Geführte Tour durch die Harvard Universität in Englisch
- Fenway Park Tour in Englisch
- Ticket für die Aussichtsplattform View Boston
- Ausführliche Reisedokumentation
- Flug ab/bis Zürich
- Transfers
- Mahlzeiten & Getränke
- Optionale Ausflüge
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 1095.– / pro Person