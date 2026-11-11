Die Stadt lässt sich bequem zu Fuss entdecken. Sie starten Ihren Tag mit einer geführten Stadttour zu Fuss auf dem historischen Freedom Trail. Vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der amerikanischen Unabhängigkeitsgeschichte, wie zum Beispiel dem Boston Common, der Faneuil Hall und dem Paul Revere House erfahren Sie mehr über die Geschichte der Stadt. Anschliessend lohnt sich ein weiterer Spaziergang durch das charmante North End, das älteste Wohnviertel der Stadt, das für seine italienische Atmosphäre, gemütlichen Cafés und ausgezeichneten Restaurants bekannt ist.

Danach geht es weiter nach Chinatown, einem lebendigen Stadtteil mit asiatischen Märkten, traditionellen Restaurants und kulturellen Einflüssen aus ganz Asien. Ein Besuch der Aussichtsplattform View Boston im Prudential Center, von wo aus sich ein beeindruckender Panoramablick über die Skyline, den Charles River und die umliegenden Stadtviertel bietet, darf natürlich nicht fehlen. Am Abend bietet der elegante Theatre District mit seinen historischen Theatern, schönen Fassaden und belebten Strassen einen spannenden Kontrast zu den historischen Vierteln.