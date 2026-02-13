Florida Express ab Miami

Möchten Sie sich einen Überblick über einige Highlights von Florida machen? Diese Reise führt Sie in einer Woche zu einer Auswahl der schönsten und bekanntesten Orten des sogenannten Sunshine-States. Traumhafte Strände und Meer, die endlos erscheinende Inselkette der Florida Keys und die Geschichte der ältesten Stadt der USA. Lassen Sie sich verzaubern.



Reisedaten (max. 52 Teilnehmer)

06.02. - 13.02.2026

13.03. - 20.03.2026

24.04. - 01.05.2026

08.05.

- 15.05.2026

22.05. - 29.05.2026

10.07. - 17.07.2026

13.11. - 20.11.2026



Reisedaten (max. 25 Teilnehmer)

18.09. - 25.09.2026

06.11. - 13.11.2026



Reisedaten 2027 (max. 52 Teilnehmer)

19.02. - 26.02.2027

26.03. - 02.04.2027

23.04. - 30.04.2027