Florida Express ab Miami
Florida Express ab Miami
ab CHF 1260.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights:
- Das multikulturelle Miami
- Die Inselwelt der Keys
- Die traumhaften Strände der Golfküste
- Kennedy Space Center
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Miami
Anreise nach Miami und individueller Transfer ins Hotel. Das Hotel bietet einen kostenlosen Flughafen-Shuttle an. Abends findet für alle Reiseteilnehmer ein gemeinsames Informationsgespräch statt bei welchem der Reiseablauf besprochen wird. 1 Übernachtung in Miami (Springhill Miami Airport)
2. Tag Miami - Kennedy Space Center - Orlando (F)
Die Reise startet entlang der Atlantikküste nach Norden an die Space Coast. Hier besuchen Sie das Kennedy Space Center, (fakultativ ab April) Raumfahrtzentrum der NASA, und erfahren mehr über die Geschichte und Zukunft der Raumfahrt. Anschliessend geht die Fahrt weiter nach Orlando. 2 Übernachtungen in Orlando. (Rosen Pointe Orlando)
3. Tag Orlando - St. Augustine - Orlando (F)
Heute steht ein Tagesausflug nach St. Augustine auf dem Programm. In St. Augustine angekommen, können Sie fakultativ die Stadt während einer historischen Trolley Tour kennenlernen. Rückfahrt nach Orlando.
4. Tag Orlando - St. Petersburg - Fort Myers (F)
Der heutige Tag bringt Sie über St. Petersburg nach Fort Myers. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Fakultativ können die Ferienhäuser und das Museum von Thomas Edison und Henry Ford in Fort Myers besucht werden. 1 Übernachtung in Fort Myers. (Holiday Inn Downtown Fort Myers)
5. Tag Fort Myers - Everglades - Florida City (F)
Auf dem Weg nach Florida City geniessen Sie die landschaftlich reizvolle Fahrt durch einen Teil des Everglades Nationalparks. Während einer Fahrt mit dem Propellerboot erfahren Sie mehr über die Natur udn Tierwelt der Everglades. Vielleicht auch den einen oder anderen Alligator aus der Nähe. 1 Übernachtung in Florida City. (Best Western Gateway Florida City)
6. Tag Florida City - Key West (F)
Auf dem Highway US-1 geht es über zahlreiche Brücken bis zur Südspitze nach Key West. Unterwegs ist Zeit für Foto-Stopps. In Key West sollten Sie dem Hemingway-Haus einen Besuch abstatten. Ebenfalls nicht fehlen, sollte ein Spaziergang entlang der Duval Street. Lassen Sie sich den Sonnenuntergang hier nicht entgehen. 1 Übernachtung auf Key West. (Key West Keys Collections)
7. Tag Key West - Miami Beach (F)
Über die zahlreichen Brücken und Inseln geht es zurück nach Miami. Es folgt eine kleine Orientierungsfahrt durch die multikulturelle Stadt. 1 Übernachtung in Miami Beach. (Holiday Inn Miami Beach Oceanfront)
8. Tag Miami Beach (F)
Ende der Rundreise. Individuelle Rück- oder Weiterreise.
Busrundreise 8 Tage ab/bis Miami
- Rundreise mit lokaler deutsch sprechender Reiseleitung ab / bis San Francisco
- Fahrt im modernen, klimatisierten Reisebus
- Transfer Flughafen Miami - Hotel in Miami (kostenloser Hotel-Shuttle)
- 7 Übernachtungen in Touristen- und Mittelklassehotels
- Tägliches Frühstück
- Eintritt ins Kennedy Space Center (Februar - April; danach fakultativ und optional buchbar)
- Everglades Safari Park inkl. Airboat-Fahrt
- Tagesausflug nach St. Augstine
- Miami Stadtrundfahrt
- Reisedokumentation
- Taxen und Steuern
25 Teilnehmern
- Willkommensgetränk in Fort Myers
- Geführter Stadtrundgang in St. Augustine
- Gepäcktransport in den Hotels
- Restliche Mahlzeiten & Getränke
- Optionale Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
- Maximal 52 Teilnehmer resp. 25 Teilnehmer, je nach Abfahrtsdatum
- Mindestalter: 8 Jahre
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1260.– / pro Person