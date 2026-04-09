1 . Tag Miami Individuelle Anreise nach Miami und Transfer zum Hotel in Eigenregie, wo Ihnen die Reiseleitung am Nachmittag/Abend für Fragen zur Verfügung steht. 1 Nacht im Sleep Inn Miami Airport o.ä.

2 . Tag Orlando Nach einer kurzen Stadtrundfahrt am Morgen sehen Sie unter anderem den Art Déco Distrikt von Miami Beach, bekannt durch seine pastellfarbenen und individuell gestalteten Häuser aus den 1930er Jahren. Weiter geht es anschliessend in die Vergnügungsmetropole des Bundesstaates Florida, nach Orlando. Lange eine Sumpflandschaft, entwickelte sich die Stadt seit den 1970er Jahren zu der grössten der Region und ist unter anderem Heimat der Walt Disney World und Universal Studios Themenparks sowie vielen weiteren Attraktionen. Geniessen Sie ein Abendessen in einem lokalen Restaurant und eine Show (optional). 2 Nächte im Ramada Plaza Orlando Resort International Drive o.ä.

3 . Tag Orlando Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Freizeitparks. Besuchen Sie einen der berühmten Vergnügungs- und Freizeitparks (optional). Egal ob Sie sich für einen der Walt Disney-Themenparks oder die Universal Studios entscheiden - Sie werden garantiert Spass haben. Ihre Reiseleitung unterstützt Sie gerne bei der Planung des Tages.

4 . Tag Kennedy Space Center / St. Augustine Sie starten heute früh in den Tag und erreichen am morgen Cape Canaveral. Gäste, die im Vorfeld den Ausflug ins Kennedy Space Center der NASA gebucht haben (optional) verbringen den Vormittag in diesem sehr spannenden und informativen Komplex. Alle anderen geniessen die Zeit am Stand von Cocoa Beach. Nach dem Mittagessen (nicht inbegriffen), geht die Reise weiter nach St. Augustine, der ältesten Stadt der USA. Gegründet 1565 von den Spaniern, ist deren Einfluss bis heute in der Architektur der Altstadt sowie beim Fort Castillo de San Marcos zu sehen. 1 Nacht im Hampton Inn St. Augustine Downtown Historic District o.ä.

5 . Tag Crystal River / Clearwater In westlicher Richtung fahren Sie vorbei an den Städten Gainesville und Ocala nach Crystal River. Die Region ist bekannt für seine klaren Quellen, in welchen das Wasser in unterschiedlichen Blautönen schimmert. Crystal River ist aber auch ein wichtiger Lebensraum der gutmütigen Seekühe, den Manatees. Eine Population von ca. 40 Tieren lebt das ganze Jahr über hier, jedoch besonders in den Wintermonaten steigt die Anzahl stark an. In den Three Sisters' Springs geniessen Sie die schöne Natur und können die Manatees sowie viele Vogelarten beobachten. Anschliessend geht die Fahrt weiter entlang der Golfküste in die Region von Tampa Bay. 1 Nacht im La Quinta Inn by Wyndham Clearwater Central o.ä

6 . Tag Naples Über Sarasota, ein beliebter und exklusiver Strandort mit erlesener Gastronomie und Boutiquen, geht es weiter entlang der Küste nach Süden. Sie kommen vorbei an Fort Myers, wo Thomas Edison und Henry Ford mit ihren Familien jeweils den Winter verbracht haben sowie Fort Myers Beach und Bonita Springs. Jeder Ort entlang der Küste hat seinen besonderen Charme. Sie machen einen Halt in Naples bevor Sie Ihr heutiges Etappenhotel erreichen. 1 Nacht im Holiday Inn Express Naples South I-75 o.ä.

7 . Tag Everglades / Key West Der heutige Tag beinhaltet einige Highlights. Als erstes besuchen Sie den Everglades Nationalpark, ein gigantisches Sumpfgebiet, welches Alligatoren und unzähligen Vogelarten eine Heimat bietet. Während einer Fahrt mit dem Propellerboot lernen Sie diese aussergewöhnliche Landschaft hautnah kennen und sehen vielleicht auch einige Alligatoren aus nächster Nähe. Nach einem Halt im dazu gehörigen Safaripark fahren Sie weiter auf dem Highway 1 via Key Largo, Islamorada und Marathon nach Key West, der südlichsten Stadt des US-amerikanischen Festlandes. Traumhafte Aussichten auf die Keys begleiten Sie während der Fahrt über die unzähligen Brücken und Inseln. Der Schriftsteller Ernest Hemingway lebte hier und schrieb einige seiner Besteller in seinem Haus, welches heute als Museum zugänglich ist. Aber auch der 33. Präsident der USA, Harry Truman nannte die Insel seine Heimat. Am Abend können Sie den spektakulären Sonnenuntergang während einer Katamaran-Tour geniessen (optional). 1 Nacht im Fairfield Inn & Suites Key West o.ä.

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Der Morgen steht zur freien Verfügung für einen Spaziergang durch die Strassen der Insel oder für eine Fahrt mit dem Conch-Trolley (optional). Nach der Rückkehr in Miami endet die Tour in Miami Beach. Individuelle Rück- oder Weiterreise oder Badeferienverlängerung.