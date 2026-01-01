Bode Nashville
Nashville
Beschreibung
Lage
Nur 5 Gehminuten von der Country Music Hall of Fame entfernt, befindet sich das Hotel an zentraler Lage.
Angebot
Das Hotel verfügt über einen stilvollen Innenhof, gemütlichen Coffeeshop sowie eine Bar. An einigen Tagen in der Woche wird Live Musik gespielt.
Zimmer
Die kompakten, kunstvoll dekorierten Zimmer bieten Mini-Kühlschrank und gratis WLAN. Zudem gibt es grössere Apartments mit 2 oder 3 Schlafzimmern und vollausgestatteter Küche.
Preis auf Anfrage
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