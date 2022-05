USA Mietwagenrundreisen

Eine Mietwagenrundreise in die USA können Sie grundsätzlich das ganze Jahr hindurch unternehmen. Es kommt darauf an, welche Regionen Sie bereisen. Von April bis November eignen sich der Südwesten und Osten (Indian Summer im Herbst) der USA am besten. Insbesondere im Frühling (April bis Juni) und Herbst (September bis Oktober) ist das Wetter in den USA sehr angenehm. Im Sommer (Juli/August) kann es mit Temperaturen um 40 Grad Celsius sehr heiss werden. Wenn Sie eine Mietwagenrundreise in die USA zwischen November und April planen, dann ist Florida im Süden bestens geeignet. Die Temperaturen liegen bei rund 25 Grad Celsius und die Chancen stehen gut, viele Sonnenstunden zu erleben. Während unserer Sommermonate dagegen ist es in Florida warm und feucht, mit hohen Temperaturen und oft kräftigen Regenschauern.