Tucson Reisen

Als Universitätsstadt mit einer langen Geschichte ist Tucson attraktiv, lebenslustig und einer der kulturell belebtesten Orte im Südwesten. Die zweitgrösste Stadt Arizonas liegt in einem flachen Tal, das von den Bergen im Saguaro Nationalpark gesäumt ist. Tucson vereint indianische, spanische, mexikanische und anglo-amerikanische Traditionen. Ausgeprägte Stadtviertel und Gebäude aus dem 19. Jahrhundert vermitteln ein reiches Gefühl von Gemeinschaft und Geschichte. Die vielen ausgefallenen Restaurants und Bars lassen Sie nicht vergessen, dass Tucson im Herzen eine Universitätsstadt ist, in der die 45.000 Studenten der University of Arizona (UA) zu Hause sind. Erfahren Sie mehr über Angebote über Tuscon Reisen von unseren USA Experten. Wir beraten Sie gerne kompetent.