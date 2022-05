Eingebettet in auffällige rote Sandsteinformationen zieht die wahrhaft spektakuläre Landschaft von Sedona seit langem spirituelle Künstler und Heiler an. Viele Menschen sind überzeugt, dass es in diesem Gebiet eine Reihe von Strudeln gibt, die die Energie der Erde ausstrahlen. Sie finden hier alle möglichen alternativen Medikamente und Praktiken, von verjüngender Körperarbeit bis hin zu Workshops über das vergangene Leben. In Sedona gibt es unzählige Möglichkeiten, um beim Wandern, Mountainbiken und Klettern inmitten dieser Wüstentürme ganz besondere Momente zu erleben. Tipps zu Sedona Reisen und zu einer Weiterreise zum Grand Canyon erhalten Sie von unseren USA Reisespezialisten. Rufen Sie uns an!