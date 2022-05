Entdecken Sie die südkalifornische Kultur und einen authentischen Surfer-Charme. An der 16 km langen Küste, in Huntington Beach, einer herzlichen Stadt südlich von Los Angeles, fühlen Sie sich sofort wie zu Hause. Huntington Beach ist der Ort, an dem die ganz entspannte kalifornische Strandkultur begann und bis heute gelebt wird. Sandburgen, Lagerfeuer am Strand, Spaziergänge am Pier und ein echtes Surfparadies sind charakteristisch für Huntington Beach. Erfahren Sie mehr über dieses Surferparadies von unseren USA Reisespezialisten.