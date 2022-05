Fort Myers Reisen

Die Region um Fort Myers und Sanibel Island an Floridas Südwestküste ist ein einzigartiges Naturparadies: Hunderte von teils unbewohnten Inseln im Golf von Mexiko mit unberührten Stränden, exotischen Tieren, Mangrovenwäldern und Wasserwegen machen die Region für Gross und Klein zu etwas ganz Besonderem. Angenehme Wassertemperaturen, stetig blauer Himmel und endlose puderweisse Sandstrände laden zum Muschelsammeln, Träumen und Entspannen ein. Fort Myers lockt rund ums Jahr mit unberührter Natur, makellosen weissen Sandstränden und zahlreichen Freizeitangeboten. Ein Highlight ist das J.N. «Ding» Darling National Wildlife Refuge: Es ist das grösste naturbelassene Mangroven-Ökosystem in den Vereinigten Staaten und beherbergt unzählige exotische Vogel- und Pflanzenarten. Mit dem Southwest Florida International Airport ist Fort Myers bestens per Flugzeug erreichbar. Abgerundet wird das Angebot der Region durch exzellente Hotels und Restaurants – sie sorgen für jede Menge Komfort und Genuss unter der Sonne Floridas. Unsere USA-Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Florida Reise zusammen!