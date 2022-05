Chicago Reisen

Chicago am Lake Michigan ist eine der vielseitigsten Städte der USA und somit ein sehr beliebtes Ferienziel. Ob Sie gerne auf grosse Shoppingtour gehen, ein Musical besuchen, vom Willis- oder Hancock-Tower aus die Aussicht geniessen oder einen Tag am Sandstrand verbringen. Ferien in Chicago bieten Ihnen all das und noch viel mehr. Chicago ist nebenbei auch der Startpunkt der legendären Route 66, welche bis nach Los Angeles führt und ein Muss für Nostalgie Fans darstellt. Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!