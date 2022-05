Atlanta Reisen

Die bekannte Südstaaten-Metropole und Hauptstadt Georgias erwartet Sie mit weltbekannten Sehenswürdigkeiten, einem spannenden Kulturangebot sowie zahlreichen Shoppingmöglichkeiten. Viele Must-Sees finden sich rund um den Centennial Olympic Park im Herzen der Stadt. Die «World of Coca-Cola», das Georgia Aquarium sowie die CNN Studios und die Martin-Luther King Gedächtnisstätte sind nur einige davon. Aufgrund des milden Klimas ist eine Atlanta Reise das ganze Jahr über lohnenswert, mit seinen vielen Grünflächen und Parks, historischen Gebäuden und interessanten Museen. Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!