Hawaii Ferien vom Spezialisten

Anreise nach Hawaii

Etwa 99% der Besucher Hawaiis reisen auf dem Luftweg an. Internationale Fluggesellschaften sowie US-amerikanische Airlines, die ab Zielorten entlang der Westküste fliegen, bedienen verschiedene Flughäfen auf den Inseln. Auch die meisten Reisen zwischen den Inseln erfolgen mit dem Flugzeug. Inland-Flüge sind meist kurz und verkehren häufig. Für Erkundungstouren um einzelne Inseln stellt ein Mietauto das ideale Transportmittel dar. Wer die verschiedenen Inseln individuell und unabhängig entdecken möchte, mietet sich mit Vorteil ein Auto. Auf Lanai und Big Island kann ein 4WD-Fahrzeug nützlich sein. Öffentliche Busse verkehren auf den grösseren Inseln. Ausser auf Oahu muss man allerdings viel Zeit mitbringen, um während seinen Hawaii Urlaub mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Zwischen Maui und Molokai sowie Lanai verkehren regelmässige Fähren; eine beschauliche Art, von einer Insel zur nächsten zu gelangen. Auch den Pazifik überquerende Kreuzfahrten legen im Inselstaat an. Einige inner-hawaiianische Kreuzfahrten eröffnen Reisenden eine weitere Möglichkeit, die tropische Inselwelt zu erkunden. Wie Sie verschiedene Inseln in Hawaii mit einem Inselhüpfen kombinieren können, zeigen Ihnen unsere USA Spezialisten – rufen Sie uns an.

Hawaii Wetter und beste Reisezeit

Oktober und November – Während der Nebensaison wirken die Inseln von Hawaii ruhiger, oft sind in dieser Zeit nur etwa die Hälfte der Touristen unterwegs, die den Inselstaat während der Hochsaisons besuchen. Das Wetter ist in der Regel trocken und heiss, was für alle Arten von Wassersport angenehm ist. Mai und September – In der Saison zwischen den Frühlings- und Sommerschulurlaub gehen die Besucherzahlen leicht zurück. Die Temperaturen sind angenehm mild, mit meist sonnigen und wolkenlosen Tagen. Während des ganzen Monats September finden an zahlreichen Orten auf Hawaii farbenfrohe und ausgelassene Aloha-Festivals statt. Dezember bis April und Juni bis August – Während der Hochsaisons reisen am meisten Touristen nach Hawaii; aus Übersee ebenso wie vom amerikanischen Festland. Ähnlich wie im Mittelmeerraum, geht auch auf den Inseln von Hawaii während der Sommerurlaub das allgemeine Preisniveau hoch. Die Wochen um Weihnachten bis Neujahr sowie um Ostern sind die geschäftigsten des ganzen Jahres. Der Winter zeigt sich regenreicher, ist aber gleichzeitig die beste Jahreszeit für Whalewatching.