Le Nuku Hiva by Pearl Resort
Taiohae
Beschreibung
Lage
Die Anlage liegt rund eine Stunde Fahrt mit einem Geländewagen vom Flughafen entfernt und bietet eine tolle Aussicht über den schwarzen Strand der Taioha’e Bucht. Zum Ort Taihoa’e Village sind es rund 15 Gehminuten.
Angebot
Lassen Sie sich im Restaurant «Kenae», beim Infinity Swimmingpool und an der «Mokai Bar» kulinarisch verwöhnen. Im Hotel können Massagen, Schnitzkurse und zahlreiche Ausflüge in das interessante Inselinnere von Nuku Hiva organisiert werden. Den Gästen stehen kostenlos WLAN, Fahrräder und Shuttle Transfers zum Dorf zur Verfügung.
Zimmer
Die 20 Bungalows überblicken die bezaubernde Taioha'e Bay und sind im polynesischen Stil gehalten. Alle Bungalows verfügen über eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, ein Moskitonetz, eine eigene Sonnenterrasse, einen Safe, eine Minibar mit Soft Drinks, einen Fernseher, einen Haartrockner und eine Tee-/ Kaffeestation.
Preis auf Anfrage
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