Beschreibung

Lage Die Anlage liegt rund eine Stunde Fahrt mit einem Geländewagen vom Flughafen entfernt und bietet eine tolle Aussicht über den schwarzen Strand der Taioha’e Bucht. Zum Ort Taihoa’e Village sind es rund 15 Gehminuten.

Angebot Lassen Sie sich im Restaurant «Kenae», beim Infinity Swimmingpool und an der «Mokai Bar» kulinarisch verwöhnen. Im Hotel können Massagen, Schnitzkurse und zahlreiche Ausflüge in das interessante Inselinnere von Nuku Hiva organisiert werden. Den Gästen stehen kostenlos WLAN, Fahrräder und Shuttle Transfers zum Dorf zur Verfügung.